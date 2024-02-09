Bolu’nun il ve ilçe başkan adayları belli oldu

Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimlerini konuşuyor.Bolu’da da tüm hızıyla devam eden yerel seçim çalışmaları YSK takvimine göre devam ediyor. Partilerin ise Bolu Belediye Başkanı adayları ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri belirleniyor.

İşte partilerin Bolu’da ve ilçelerinde belirlenen başkan adayı isimleri:

Merkez İlçe: Muhammed Emin Demirkol

Kıbrıscık:Kemal Aktaş

Mengen:Vural Turan

Mudurnu:Hüseyin Yağın

Seben:Fatih Kavak

Göynük: Mehmet Demiröz

Gerede:Mustafa Allar

Yeniçağa:Recai Çağlar

Dörtdivan:Hamza Efe

Karacasu: Sedat Bozoğlu

Taşkesti:Turgay Arıkan

CHP

Merkez İlçe: Tanju Özcan

Kıbrıscık: Emin Tekemen

Mengen: Turhan Bulut

Mudurnu: Doğan Onurlu

Seben: Uygar Oturakda

Göynük Ali Oral

Gerede: İsmail Ayyıldız

Yeniçağa: Nurettin Özkan

Dörtdivan: Adem Cobuloğlu

Karacasu: Ekrem Velioğlu

Taşkesti: Yasin Özdemir

Gökçesu Mehmet Yılmaz

Merkez İlçe: İlhan Durak

Kıbrıscık: Ersin Olkan

Mengen: Gültekin Çetinkaya

Mudurnu: Necdet Türker

Seben: Murat Özkan

Göynük: Metin Ölmez

Gerede: Mustafa Çiçek

Yeniçağa: Ersin Baş

Dörtdivan: Kadir Altundağ

Karacasu: İrfan Dülger

Taşkesti: Saim Çevik

Gökçesu: İsmail Batak

İYİ PARTİ

Merkez İlçe: Mansur Şen

Kıbrıscık:

Mengen:

Gökçesu: Emine Başar

Mudurnu:

Seben:

Göynük:

Gerede:

Yeniçağa:

Dörtdivan:

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu:

SP

Merkez: İsa Sayın

Kıbrıscık:

Mengen:

Gökçesu:

Mudurnu:

Seben:

Göynük:Erdal Gülen

Gerede:

Yeniçağa:

Dörtdivan: Mustafa Uludağ

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu

BTP

Merkez Mustafa Yağcı

Kıbrıscık İsmail İnceayan.

Karacasu Emrah Karakaya.

Mengen Mustafa Çelik.

Gökçesu Mehmet Gümüş.

Mudurnu Fatih Çekici.

Taşkesti Duran Özcan.

Yeniçağa Mesut Dikici

Dörtdivan Zeliha Ağladıoğlu.

Gerede Burak Şenol Doğan.

DEVA P

Merkez: Nadir Gürkan Yetkin

ZAFER P

Merkez: İlkay Bayrak

Kıbrıscık:

Mengen:

Gökçesu:

Mudurnu:

Seben:

Göynük:

Gerede:

Yeniçağa:

Dörtdivan:

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu

YRP

Merkez İlçe: Faruk Bayrakdar

Kıbrıscık:

Mengen: Ahmet Balçık

Gökçesu: Orhan Çibasmaz

Mudurnu:

Seben:

Göynük: Veysel Eker

Gerede: Veysel Ayeroğlu

Yeniçağa:

Dörtdivan:

Karacasu:

Taşkesti:

Gökçesu: