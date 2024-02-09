GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

Grand Theft Auto 5 (GTA 5), piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana inanılmaz bir başarı sergiliyor. Take-Two Interactive tarafından yayınlanan en son finansal rapora göre, bu efsanevi açık dünya oyunu, geçtiğimiz üç ay içinde 5 milyon kopya daha satarak toplam satışlarını 195 milyon adede ulaştırdı. Bu rakamlar, GTA 5'i tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde daha da yukarılara taşıdı.

Tarihe geçen bir oyun

GTA 5, çıkışından bu yana geçen neredeyse 15 yıl içinde, oyuncuların ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. @DeekeTweak tarafından yayınlanan bir grafik, oyunun yıllar içinde nasıl bir büyüme sergilediğini gözler önüne serdi Bu grafik, GTA 5'in zamanla nasıl bir kültür fenomenine dönüştüğünün en net kanıtlarından biri olarak öne çıktı.

Rockstar Games'in diğer başarısı

GTA 5'in gölgesinde kalmaması gereken bir diğer Rockstar Games başarısı ise Red Dead Redemption 2. 2018 yılında piyasaya sürülen bu oyun, bugüne kadar 61 milyon kopya sattı. GTA 5 ile kıyaslandığında daha düşük satış rakamlarına sahip olsa da, Red Dead Redemption 2'nin sunduğu benzersiz hikaye anlatımı ve derinlemesine dünya tasarımı, oyuncular tarafından büyük takdir topluyor.

GTA 6 beklentisi

Rockstar Games, şu anda GTA serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 üzerinde çalışıyor. Oyunun Vice City'de geçeceği ve Lucia ile isimsiz bir erkeğin hikayesini anlatacağı bilgisi paylaşıldı. GTA 6'nın 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni oyunun, serinin önceki başarılarını sürdürebileceği konusunda büyük bir heyecan var.

Devam eden bir efsane

Grand Theft Auto 5, piyasaya sürüldüğü günden bu yana oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Satış rakamları ve oyuncu tabanının sürekli genişlemesi, bu oyunun sadece bir başarı hikayesi olmadığını, aynı zamanda kültürel bir fenomen olduğunu gösteriyor. GTA 6'nın duyurulmasıyla birlikte, Rockstar Games'in bu başarıyı gelecek nesil konsollarda nasıl devam ettireceği merak konusu.