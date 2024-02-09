- Teknoloji

GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

GTA 5, 195 milyon kopya satışıyla tüm zamanların en çok satan oyunları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Red Dead Redemption 2'nin de 61 milyon satışıyla başarısını sürdürdüğü, GTA 6'nın ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

Osman Aykan
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GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor! mask
GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!
GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!
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Grand Theft Auto 5 (GTA 5), piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana inanılmaz bir başarı sergiliyor. Take-Two Interactive tarafından yayınlanan en son finansal rapora göre, bu efsanevi açık dünya oyunu, geçtiğimiz üç ay içinde 5 milyon kopya daha satarak toplam satışlarını 195 milyon adede ulaştırdı. Bu rakamlar, GTA 5'i tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde daha da yukarılara taşıdı.

GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

Tarihe geçen bir oyun

GTA 5, çıkışından bu yana geçen neredeyse 15 yıl içinde, oyuncuların ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. @DeekeTweak tarafından yayınlanan bir grafik, oyunun yıllar içinde nasıl bir büyüme sergilediğini gözler önüne serdi Bu grafik, GTA 5'in zamanla nasıl bir kültür fenomenine dönüştüğünün en net kanıtlarından biri olarak öne çıktı.

GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

Rockstar Games'in diğer başarısı

GTA 5'in gölgesinde kalmaması gereken bir diğer Rockstar Games başarısı ise Red Dead Redemption 2. 2018 yılında piyasaya sürülen bu oyun, bugüne kadar 61 milyon kopya sattı. GTA 5 ile kıyaslandığında daha düşük satış rakamlarına sahip olsa da, Red Dead Redemption 2'nin sunduğu benzersiz hikaye anlatımı ve derinlemesine dünya tasarımı, oyuncular tarafından büyük takdir topluyor.

GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

GTA 6 beklentisi

Rockstar Games, şu anda GTA serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 üzerinde çalışıyor. Oyunun Vice City'de geçeceği ve Lucia ile isimsiz bir erkeğin hikayesini anlatacağı bilgisi paylaşıldı. GTA 6'nın 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni oyunun, serinin önceki başarılarını sürdürebileceği konusunda büyük bir heyecan var.

GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

Devam eden bir efsane

Grand Theft Auto 5, piyasaya sürüldüğü günden bu yana oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Satış rakamları ve oyuncu tabanının sürekli genişlemesi, bu oyunun sadece bir başarı hikayesi olmadığını, aynı zamanda kültürel bir fenomen olduğunu gösteriyor. GTA 6'nın duyurulmasıyla birlikte, Rockstar Games'in bu başarıyı gelecek nesil konsollarda nasıl devam ettireceği merak konusu.

GTA 5 Satışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor!

 

09 Şub 2024 - 15:31 - Teknoloji

Mahreç  Osman Aykan

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