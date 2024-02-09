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Aşk, dram ve sürprizler: "Yandaki Oda" yolda!

Star TV, yeni dizisi "Yandaki Oda" ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen projenin yapımcılığını, başarılı yapımları ile tanınan OGM Pictures üstleniyor. Dizi, birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getirerek, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Aşk, dram ve sürprizler: "Yandaki Oda" yolda! mask
Aşk, dram ve sürprizler: "Yandaki Oda" yolda!
Aşk, dram ve sürprizler: "Yandaki Oda" yolda!
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Oyuncu Kadrosuna Yeni İsim: Derya Karadaş!

"Yandaki Oda"nın oyuncu kadrosu, son derece yetenekli isimlerden oluşuyor. En son olarak, "Yalan Dünya", "Jet Sosyete" ve " Aile Arasında" gibi başarılı projelerde izlediğimiz Derya Karadaş da kadroya katıldı. Karadaş, dizide Alabey ailesinin kızı Pervin karakterine hayat verecek ve izleyicileri yine kendine hayran bırakacak.

Aşk, dram ve sürprizler:

Okuma Provası Tamamlandı!

"Yandaki Oda" dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Senaryosu ise Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alındı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provası ile oyuncu kadrosu ve yapım ekibi, dizinin çekimlerine başlamadan önce bir araya geldi.Aşk, dram ve sürprizler:

Star TV'nin Yeni Gözdesi: "Yandaki Oda"

"Yandaki Oda", Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran gibi değerli oyuncuları bir araya getiriyor. Ayrıca Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi isimler de kadroda yer alıyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, izleyicilere dram, aşk ve sürükleyici hikayeler sunacak.Aşk, dram ve sürprizler:

Yayın Tarihi Yakında Açıklanacak

"Yandaki Oda"nın yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, dizinin çok yakında Star TV'de izleyicilerle buluşması bekleniyor. İzleyiciler, bu heyecan verici yeni dizi için sabırsızlanıyor.

Aşk, dram ve sürprizler:

# aile

09 Şub 2024 - 15:29 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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