Sega, düşük gelirli mali çeyreğin sebebini açıkladı

Sega, son mali çeyrek raporunda, bazı yeni oyunların beklenenden daha zayıf performans göstermesi nedeniyle finansal zorluklar yaşadığını duyurdu. Şirket, Sonic Superstars, Persona 5 Tactica, Total War: Pharaoh ve Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gibi oyunların son çeyrekteki satışlarının umduğu başarıyı yakalayamadığını belirtti. Bu durum, Sega'nın genel mali sonuçlarının olumsuz yönde etkilenmesine yol açtı.

Sega'nın finansal performansı

Sega'nın Eğlence Sektörü, geçtiğimiz çeyrekte 219,3 milyon yenlik satışla yıllık bazda %4,2'lik bir artış kaydetti. Ancak bu artış, özellikle mobil oyun stüdyosu Rovio'nun satın alınması gibi stratejik hamleler sayesinde gerçekleşti. Buna karşın, bazı yeni oyunların zayıf satışları nedeniyle normal gelirler yıllık bazda %52,5 düşüş göstererek 19,7 milyon yene geriledi.

Creative Assembly'den özür

Total War serisinin geliştiricisi Creative Assembly, serinin son oyunu Total War: Pharaoh ile ilgili eleştirilere yanıt vererek, yüksek fiyat ve içerik eksikliği nedeniyle oyunculardan özür diledi ve Steam üzerinden kısmi geri ödeme teklif etti. Sega ayrıca, Sonic Superstars'ın piyasaya sürülmesinin Nintendo'nun Super Mario Bros. Wonder ile çakışması nedeniyle zorluklar yaşadığını ifade etti.

Like a Dragon ve Persona serilerinde büyük başarı

Buna rağmen Sega, Like a Dragon: Infinite Wealth ve Persona 3 Reload gibi oyunlarla geleceğe umutla bakıyor. Like a Dragon: Infinite Wealth, ilk haftasında 1 milyon satış rakamına ulaşarak serinin en hızlı satan oyunu oldu ve Steam'de serinin bugüne kadarki en büyük lansmanını gerçekleştirdi. Persona 3 Reload ise, bir haftadan kısa sürede 1 milyon satışla Atlus'un şimdiye kadarki en hızlı satan oyunu unvanını elde etti.

Yeni başarılar yolda

Atlus, Vanillaware tarafından geliştirilen strateji RPG Unicorn Overlord ile yakın gelecekte piyasaya sürülecek başka bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Bu oyunun, Sega'nın oyun portföyünü daha da güçlendirerek şirketin mali durumuna olumlu katkıda bulunması bekleniyor.