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Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?

Motorin fiyatlarına yeni bir zam geliyor. 12 Şubat Pazartesi günü itibarıyla motorine beklenen 1.40 TL zam, akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı çekecek. Bolu’da da bu akşam 6 kuruşluk düzenleme ile motorin 42.49 TL/LT den 42.55 TL/LT’ye çıkacak.

Esra Perçin
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Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak? mask
Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?
Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?
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Motorin fiyatlarına yeni bir zam daha kapıda. Türkiye genelinde ve özellikle Bolu'da motorin kullanıcıları, 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak 1.40 TL'lik zam haberini dikkatle takip ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişler ve vergiler, akaryakıt fiyatlarında sürekli bir artışa yol açıyor. Özellikle Temmuz ayında akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan 5 liralık zam, akaryakıt fiyatlarında bir zam fırtınasını tetikledi.

Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?

Motorin fiyatlarındaki artış trendi

Son dönemlerde, döviz kurlarındaki artış ve uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, motorin başta olmak üzere tüm akaryakıt ürünlerinde fiyat artışlarına neden olmakta. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına yapılacak olan 1 lira 40 kuruşluk zam, bu trendin devam ettiğini gösteriyor.

Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?

Akaryakıtta zam fırtınası ve etkileri

Temmuz ayında akaryakıt üzerindeki ÖTV'ye yapılan 5 liralık zam, akaryakıt fiyatlarında bir zam fırtınasının başlamasına neden oldu. Bu zam, akaryakıt fiyatlarının neredeyse her hafta artmasına yol açtı. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış, hem bireysel tüketicileri hem de taşımacılık sektörünü doğrudan etkiliyor.

Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?

Bolu'da motorin fiyatlarındaki beklenen artış

Sektörden gelen son bilgilere göre, 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren motorine yapılacak olan 1 lira 40 kuruşluk zam, motorin fiyatlarının daha da artmasına neden olacak. Kocaeli'de güncel motorin fiyatı 41.70 TL/LT iken, Bolu'da motorin fiyatı 42.49 TL/LT'den 42.55 TL/LT'ye yükselmesi bekleniyor. Bu zam, Bolu'daki motorin kullanıcılarını ve genel olarak taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiriyor.Motorine zam geliyor! Bolu’da ne kadar olacak?

Bu beklenen zam, motorin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, hem bireysel tüketicilerin bütçesine hem de taşımacılık sektörünün maliyetlerine etki edecek. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, genel olarak ekonomi üzerinde de baskı oluşturarak, enflasyonist etkileri tetikleyebilir. Tüketiciler ve sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarındaki artış trendini yakından takip ediyor.

 

09 Şub 2024 - 17:05 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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