Futbol sahalarına Mavi kart sistemi geldi: Cezası ne olacak?

Dünya futbolunda dönüm noktası niteliğinde bir yenilik, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hayata geçirilmek üzere. Geliştirilen yeni bir ceza sistemi, oyunun seyrini değiştirecek nitelikte.

Çıkma tarihi belli oldu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, IFAB, 9 Şubat'ta futbol dünyasına mavi kartı tanıtacak. Bu, oyuncuların 10 dakikalığına oyundan çıkarılması anlamına geliyor. Peki, mavi kartın özellikleri neler ve futbola etkileri nasıl olacak? Detaylara daha yakından bakalım.

Hakemleri aldatma ve yoğun itirazlara son!

Mavi kart, hakemi aldatma girişimlerinde ve hakeme yoğun itirazlarda bulunan oyunculara yönelik bir ceza olarak tanımlanıyor. Bu, oyuncuların 10 dakika boyunca saha dışında beklemeleri gerektiği anlamına geliyor. IFAB, bu yeni uygulamayla, oyunun akışını bozan ve haksız avantaj sağlama çabalarına bir son vermek istiyor. Ayrıca, mavi kart taktiksel faullere karşı verilen cezaların da ağırlaştırılmasını amaçlıyor.

İki mavi kart görülürse ne olur?

Yeni kurallara göre, bir futbolcu iki mavi kart aldığında, bir kırmızı kart almış sayılacak ve oyun dışı bırakılacak. Aynı şekilde, bir oyuncunun birer sarı ve mavi kart alması da onun için oyunun sonunu anlamına gelecek. Bu, oyuncular üzerindeki disiplini artırarak, oyunun daha adil ve akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamayı hedefliyor.

EURO 2024 ve Şampiyonlar Ligi kararı

Bu yenilikçi kuralın, UEFA Başkanı Ceferin'in yeni protokole karşı çıkması nedeniyle, yazın gerçekleşecek EURO 2024 ve önümüzdeki yıl oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde uygulanması beklenmiyor. Ancak Galler Futbol Federasyonu'nun öncülüğünde bu kuralın uygulamaya konulması ve zamanla İngiltere'de de kabul görmesi öngörülüyor.

Ragbi'den futbola yeni bir soluk

IFAB'ın çalışmaları sadece mavi kartla sınırlı değil. Ragbi sporundan esinlenerek, yalnızca takım kaptanının orta hakemle kararlar hakkında tartışabilmesi üzerine de düşünüldüğü belirtiliyor. Bu, sahadaki karışıklıkları azaltma ve oyunun daha düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlama potansiyeline sahip.

Sarı ve Kırmızı kartların tarihçesi

Futbolda sarı ve kırmızı kart uygulaması, ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda, Meksika'nın ev sahipliğinde görücüye çıkmıştı. O günden bu yana, oyun disiplinini sağlama konusunda temel araçlar olarak hizmet etmişlerdir. Şimdi ise mavi kart ile futbolun kurallar kitabına yeni bir sayfa ekleniyor.