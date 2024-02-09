Roman vatandaşların "Çingene" isyanı! Arbede yaşandı

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan PTT Merkez Şubesi'nde, 15.00 sularında başlayan ve hızla tırmanan bir olay, bölgede büyük bir gerginliğe neden oldu. İddialara göre, sıra bekleyen iki taraf arasında çıkan "çingene" kelimesi tartışması, kısa sürede fiziksel müdahalelere ve ciddi bir arbedeye dönüştü. İş yerinde başlayan kargaşa, dışarıya taşarak daha da büyüdü.

Polis Müdahalesi Kavgayı Durduramadı

Olayın büyümesi üzerine iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, tansiyonun daha da yükselmesine engel olamadı. Gelen polisleri gören Roman vatandaşlar, daha da öfkelenerek, kendilerine "çingene" dediğini iddia ettikleri kadına karşı tehditkar bir tavır sergiledi. Durumun kontrolden çıkması üzerine polis, tarafları güçlükle dışarı çıkartarak olayı sakinleştirmeye çalıştı.

Tehditler ve Küfürler Havada Uçuştu

Roman vatandaşların, "Cumhurbaşkanı bile bize hak veriyor, 'çingene' denmesini yasakladı" şeklindeki iddiaları ortalığı daha da alevlendirdi. Olay yerinde bulunan basın mensuplarına yönelik tehditler ve ağza alınmayacak küfürler, gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Olayın şiddetini artıran bu durum, polisin müdahalesine rağmen devam etti.

Toplumsal Tepki ve Roman Vatandaşların Durumu

Kavganın yaşandığı anlarda, çevredeki vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izledi. Bazı vatandaşlar, Roman vatandaşların sık sık benzer durumlarla gündeme geldiğini belirterek, bu tür olaylardan uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Karakola Götürüldüler!

Olay, sonrasında polis tarafından kontrol altına alınarak, 5 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor.