Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gerçekleştirdiği Kıbrıscık ziyaretinde; Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Süleyman Tombak İlkokulu ve Kıbrıscık Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.
Ardından öğrenci yurdunu ziyaret etti
Eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla beraber, okullardaki inceleme çalışmalarını arttıran Vali Kılıç, ardından da Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yatılı Pansiyonu’nu ziyaret etti.
Kıbrıscık Gençlik Merkezi açılıyor
Vali Erkan Kılıç, Kıbrısçık’taki ziyaretlerine spor tesisleri ile devam etti. Kıbrıscık Spor Tesisi ve Sentetik Futbol Sahasında incelemelerde bulunan Kılıç, yapımı süren Kıbrıscık Gençlik Merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.