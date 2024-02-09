Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, gerçekleştirdiği Kıbrıscık ziyaretinde; Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Süleyman Tombak İlkokulu ve Kıbrıscık Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Ardından öğrenci yurdunu ziyaret etti

Eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla beraber, okullardaki inceleme çalışmalarını arttıran Vali Kılıç, ardından da Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yatılı Pansiyonu’nu ziyaret etti.

Kıbrıscık Gençlik Merkezi açılıyor

Vali Erkan Kılıç, Kıbrısçık’taki ziyaretlerine spor tesisleri ile devam etti. Kıbrıscık Spor Tesisi ve Sentetik Futbol Sahasında incelemelerde bulunan Kılıç, yapımı süren Kıbrıscık Gençlik Merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.