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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul incelemelerine hız verdi. Kıbrıscık ziyaretinde bulunan Vali Kılıç, 3 okul ve 1 yurt ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, gerçekleştirdiği Kıbrıscık ziyaretinde; Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Süleyman Tombak İlkokulu ve Kıbrıscık Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti

Ardından öğrenci yurdunu ziyaret etti

Eğitim-öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla beraber, okullardaki inceleme çalışmalarını arttıran Vali Kılıç, ardından da Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yatılı Pansiyonu’nu ziyaret etti.Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti

Kıbrıscık Gençlik Merkezi açılıyor

Vali Erkan Kılıç, Kıbrısçık’taki ziyaretlerine spor tesisleri ile devam etti. Kıbrıscık Spor Tesisi ve Sentetik Futbol Sahasında incelemelerde bulunan Kılıç, yapımı süren Kıbrıscık Gençlik Merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde okulları ve spor tesislerini ziyaret etti
# eğitim, spor, futbol, ziyaret, öğrenci

09 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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