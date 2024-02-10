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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı

3 Mart Seçimleri kapsamında etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve alaka ile karşılandı. Özcan, bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterdiği mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim öncesi hemşeri ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Bolu'da yoğun bir programla çalışmalarını sürdüren Özcan, bu kez Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı

Düzce’de Tanju Başkan’a büyük ilgi

Sosyal medya hesabından Düzce ziyaretinde yaşananları takipçileriyle paylaşan Başkan Özcan, "Düzce ziyaretinde kendimi Bolu'da gibi hissettim. Yiğit Düzce halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Düzce ve Bolu üvey değil, öz kardeştir" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı

Düzceli vatandaşların Başkan Özcan'a olan ilgi ve tepkilerine yer verilen videoda, Orhan Hakalmaz'ın "Sevilir" adlı şarkısı kullanıldı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce ziyaretinde büyük ilgi ile karşılandı
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10 Şub 2024 - 00:02 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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