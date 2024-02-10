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MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, İmaret Meydanı Projesi ile Bolu'nun ulaşım ve şehircilik sorunlarına yenilikçi çözümler sunuyor. "Yaptım oldu" anlayışının terk edileceğini söyleyen Durak, vatandaş odaklı bir yaklaşımla şehrin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Doğukan Demirci
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MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu mask
MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu
MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, şehrin ulaşım ve şehircilik alanındaki mevcut sorunlara dikkat çekerek, İmaret Meydanı Projesi ile Bolu'ya yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Durak, projenin Bolu'nun sosyal ve estetik değerlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor ve bu değişimin "yaptım oldu" yaklaşımıyla değil, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak gerçekleşeceğini vurguluyor.

MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu

İmaret Meydanı Projesi

İlhan Durak, İmaret Meydanı ve Demokrasi Meydanı'nı birleştirme projesinin, şehrin daha aktif ve estetik bir meydana kavuşmasını sağlayacağını ifade ediyor. Proje, kamulaştırılan iki binanın yıkılması ve ardından yapılan çevre düzenlemeleri ile ışıklandırma çalışmaları sonucunda hayata geçirildi. Durak, bu projenin, geçmiş dönem belediye başkanlarının da hayali olduğunu ve kendilerinin bu hayali gerçeğe dönüştürdüğünü belirtiyor.

MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu

Ulaşım sorunlarına yenilikçi çözümler

Durak, Bolu'da yaşanan ulaşım ve trafik sorunlarının çözümü için kapsamlı bir planlama ve uzmanlarla iş birliği yapılması gerektiğini vurguluyor. "Her yer göbeklerle çözülmüyor" diyerek, ulaşım sorununu çözmenin ve trafiği daha aktif hale getirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu

Bolu'nun gelişimi için kapsamlı bir vizyon

Bolu'nun doğal güzelliklerine rağmen gelişim açısından yeterli adımların atılmadığını dile getiren Durak, şehrin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışacaklarını ifade ediyor. Ulaşım, imar, turizm ve yatırım gibi alanlarda Bolu'nun ihtiyaç duyduğu gelişmeleri sağlamak için kararlı bir tutum sergiliyor.

MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu

D-100 Karayolu ve trafik güvenliği

Durak, D-100 karayolunun Bolu içindeki kullanımının trafik güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, bu sorunun çözümü için köprülü kavşaklar gibi altyapı projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Trafik güvenliği konusunda acil önlemler alınması gerektiğini dile getiriyor.

MHP’li Durak'tan Bolu'ya meydan ve ulaşım vizyonu

 İlhan Durak'ın Bolu Belediye Başkanlığı için sunduğu vizyon, şehrin hem kültürel hem de altyapısal anlamda gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Durak, mevcut sorunlara pratik ve kapsamlı çözümler sunarak Bolu'nun geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

# belediye, trafik, başkan

10 Şub 2024 - 10:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Doğukan Demirci

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