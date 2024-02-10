AK Partili Demirkol'un yoğun kampanya maratonu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart 2024 yerel Seçimleri öncesi eski il başkanlarını ve esnafı ziyaret etti. Demirkol AK Parti eski il başkanlarından tüyolar aldı.

Muhammed Emin Demirkol'dan Bolu'ya tam saha pres

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne sıkı bir hazırlık içinde. Bolu'nun her köşesini kapsayan enerjik ve dinamik bir kampanya yürüten Demirkol, "Seninle Dolu Dolu Bolu" mottosu altında, her kesimden seçmene ulaşmayı hedefliyor. Bu yoğun çalışma temposu, Demirkol'un Bolu için olan tutkusunu ve adanmışlığını gözler önüne seriyor.

Eski il başkanları ile stratejik buluşmalar

Demirkol'un kampanya stratejisi, tecrübeye büyük önem veriyor. Bu çerçevede, AK Parti'nin Bolu'daki eski il başkanları Nurettin Doğanay ve ERPA Lojistik Müdürü Ömer Sayın ile yapılan ziyaretler, seçim süreci için önemli istişarelerin yapıldığı toplantılar olarak öne çıkıyor. Bu buluşmalar, Demirkol'un yerel siyasetteki deneyimli isimlerden aldığı destekle, kampanyasına derinlik ve genişlik katıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri

Bolu Merkez Küçük Sanayi Sitesi, Demirkol'un kampanyasında önemli bir durak. Burada esnaf ve site yönetimi ile yapılan toplantılarda, Demirkol projelerini anlatıyor ve "hizmet belediyeciliğini Bolu'ya getirme" sözü veriyor. Bu ziyaretler, Demirkol'un esnafın sorunlarını dinleyerek, onların desteğini kazanma çabasının bir göstergesi.

Kurum ziyaretleri ve destek istekleri

Demirkol'un kampanya programı, kurum ziyaretlerini de içeriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe ve ekibiyle yapılan görüşmeler, kampanyanın kurumsal desteğini pekiştiriyor. Bu ziyaretler, Demirkol'un projelerine olan inancını ve Bolu için geniş çaplı planlarını vurguluyor.

Mahalle ziyaretleri ve kapı kapı destek arayışı

Karacaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen ev ziyaretleri, Demirkol ve AK Parti Bolu Kadın Kolları'nın seçim çalışmalarındaki halka yakınlığını gösteriyor. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan bu ekip, Demirkol'un projelerini anlatarak, mahalle halkından destek talep ediyor. Bu, kampanyanın halkla iç içe, samimi bir yüzünü ortaya koyuyor.