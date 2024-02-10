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500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki

Türk lirasının enflasyon karşısında sürekli değer kaybettiği bu dönemde, vatandaşlar 500 liralık kâğıt paraların piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini merak ediyordu. TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları sonrası ise gündem Ersan Şen'in çıkışıyla hareketlendi.

Doğukan Demirci
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500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki mask
500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki
500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki
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500 Liralık Banknotların Durumu Merak Konusu

Türk lirasının enflasyon karşısında değer kaybettiği günlerde, vatandaşlar 500 liralık banknotların piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini merakla bekliyordu.

500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyon Raporu

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan, ilk kez kameraların önüne geçerek 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıkladı.

500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki

Şen'den Çarpıcı Çıkış: " Yeni Banknotlara Hazır Olun"

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında yaptığı konuşmada, 500 ve 1000 TL'lik banknotlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.

500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki

Atatürk ve Anıtkabir Vurgusuyla Gündem Olan Şen'in Eleştirileri

Şen, banknotlarla ilgili yapmış olduğu çıkışında Atatürk ve Anıtkabir vurgusu yaparak dikkat çekti. Ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Karahan'a yönelik eleştirilerini de sert bir dille dile getirdi.500 ve 1000 TL değerindeki banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni kâğıt paralar yolda! Özgür Demirtaş ve Ersan Şen’den büyük tepki

Çağrılar Artıyor: 500 ve 1000 TL Banknot Basımı Talepleri

500 ve 1000 TL'lik banknotların basılması için çağrılar artarken, finans alanında yetkin isimler de bu talebi destekledi. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, banknot basımı konusunda ısrarla çağrıda bulundu.

10 Şub 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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