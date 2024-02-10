Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı

Seminer, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve birçok personelin katılımıyla gerçekleşti. Eğitim, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın liderliğinde yapıldı ve Sinop Üniversitesi'nden Uzman Eğitici Hasip Ağırçeli ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanı Behçet Ener eğitmen olarak katıldı.
3 gün süren seminere 40 personel katıldı
Seminer, 06-09 Şubat tarihleri arasında düzenlendi ve toplamda 40 personel katılım sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, etkinlik toplu bir fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.