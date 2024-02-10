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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Maaş Modülü hakkında personelin özlük bilgilerinin saklanması ve maaş hesaplamalarının yapılması amacıyla yapılan seminer 40 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğukan Demirci
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı mask
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı
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Seminer, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve birçok personelin katılımıyla gerçekleşti. Eğitim, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın liderliğinde yapıldı ve Sinop Üniversitesi'nden Uzman Eğitici Hasip Ağırçeli ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanı Behçet Ener eğitmen olarak katıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı

3 gün süren seminere 40 personel katıldı

Seminer, 06-09 Şubat tarihleri arasında düzenlendi ve toplamda 40 personel katılım sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, etkinlik toplu bir fotoğraf çekimi ile sona erdi.Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı
# orman, eğitim, sinop

10 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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