Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün KBS eğitimine 40 personel katıldı

Seminer, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve birçok personelin katılımıyla gerçekleşti. Eğitim, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın liderliğinde yapıldı ve Sinop Üniversitesi'nden Uzman Eğitici Hasip Ağırçeli ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanı Behçet Ener eğitmen olarak katıldı.

3 gün süren seminere 40 personel katıldı

Seminer, 06-09 Şubat tarihleri arasında düzenlendi ve toplamda 40 personel katılım sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, etkinlik toplu bir fotoğraf çekimi ile sona erdi.