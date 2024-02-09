2025 Land Rover Discovery, lüksün simgesi! fiyatı ne olacak? Ne zaman çıkacak?

Yeniden Tanımlanan Bir Efsane: Land Rover Discovery'nin Yükselişi

Land Rover Discovery, otomobil dünyasında "Disco" olarak bilinen ve 1989'dan bu yana piyasada olan ikonik bir modeldir. Yedi koltuklu SUV, 2023 versiyonunda kimlik krizi yaşasa da, Land Rover'ın Yeniden Tasarlama Stratejisi'nde Discovery'nin önemli bir yere sahip olduğu açık.

Aile Odaklı Lüks: Discovery'nin Yeni Misyonu

Eski JLR CEO'su Thierry Bolloré, Discovery'nin "aile odaklı" bir model olarak konumlandırılmasının önemini vurguladı. Bu, modelin lüks özelliklerle donatılmasını, ancak aynı zamanda pratiklik ve erişilebilirliğin de ön planda tutulmasını gerektiriyor.

Güçlü Performans: 2025 Discovery'nin Motor Seçenekleri

2025 Land Rover Discovery, MLA mimarisini kullanarak, üstün gövde kontrolü, aerodinamik ve çarpışma koruması sunacak. Beklenen motor seçenekleri arasında 3,0 litrelik altı silindirli ve 4,4 litrelik V8 gaz motorları, yanı sıra yaklaşık 50 mil elektrik menziline sahip bir plug-in hibrit yer alıyor.

Tasarım ve Estetik: Discovery'nin Asimetrik Mirası

Discovery'nin tasarımı, ilk iki neslindeki arkaya monte edilen stepne ile başlayan ve sonraki modellerde tasarım öğesi olarak korunan asimetrik görünümüyle dikkat çekiyor. Bu özgün tasarımın, 2025 modelinde de devam etmesi bekleniyor.

Piyasaya Sürülme ve Fiyatlandırma: Ne Zaman ve Ne Kadar?

2025 Land Rover Discovery'nin, Discovery Sport'un 2024 revizyonunun ardından piyasaya sürülmesi ve Amerika'da 2026 model yılı olarak etiketlenmesi bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, Discovery'nin mevcut 59.900 $'lık başlangıç MSRP'sinin üzerinde bir fiyatla sunulması ve 107.400 $'lık Range Rover'ın altında konumlandırılması öngörülüyor.