Zonguldak Devrek ile Bolu Yedigöller arasındaki yol için çalışmalar başlatıldı

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’ndan açıklama

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, projenin detaylarını açıkladı ve yeni köprünün inşasına başlandığını duyurdu. Yedigöller'e hizmet veren ve geçen yılki sel felaketinde zarar gören köprünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bu sebeple, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ahşap kullanımını yaygınlaştırma projesi kapsamında tamamen ahşaptan yeni bir köprü inşa edilecek.

Türkiye’de bir ilk: Ahşap köprü

Bayraktaroğlu, projenin amacını açıklarken, " Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Yedigöller'e gelen vatandaşların ulaşımını sağlayan ana nakliyat yollarına öncelik vererek, ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermeden, sürdürülebilir orman yönetimine uygun malzeme ve tekniklerle bir ahşap köprü yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

2023 çalışmaları da yerinde incelendi

Bölge Müdürü Bayraktaroğlu'nun liderliğinde, İnşaat İkmal Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Uzun, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz, Dirgine İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri ve diğer teknik elemanların katılımıyla planlama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Ayrıca, Dirgine İşletme Müdürlüğü'nde 2023 yılında gerçekleştirilen yeni yol çalışmalarının yerinde incelendiği ifade edildi.

Düzce’den sonra Zonguldak’ta yol yapıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden Bolu'nun eşsiz doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Yedigöller Milli Parkı'na giden yeni yol, tamamlanmasının ardından Milli Parka giden bir diğer alternatif güzergâh olacak.

Bolu’ya örnek olması bekleniyor

Yığılca’dan sonra Devrek’te de çalışmalar hız kesmeden sürerken Bolu’da, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla karşılaşılan Yedigöller yolu, Özel İdare'nin yol bakımı ve iyileştirmesi konusundaki yetersizlikleriyle eleştiriliyor. Bu nedenle, Devrek ilçesinden Yedigöller'e yapılan yolun, Bolu'daki altyapı çalışmalarına örnek olması bekleniyor.