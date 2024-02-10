TÜİK açıkladı: Ocak ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? BIST, Euro, Amerikan Doları, Mevduat Faizi, Külçe Altın En çok ne kaybettirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı kamuoyuyla paylaştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, külçe altın yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu ve %2,06 oranında bir değer kaybına işaret etti.
Külçe altın yüzde 0,35 getiri sağlandı
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise, külçe altın %0,35 reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %0,58, dolar %0,71, euro %0,78, mevduat faizi (brüt) %1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Dolar yüzde 3,09; euro yüzde 3,16 kaybettirdi
TÜFE ile indirgendiğinde ise, BIST 100 endeksi %2,96, dolar %3,09, euro %3,16, mevduat faizi (brüt) %3,87 ve DİBS %7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu
Üç aylık değerlendirmede, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,37 oranında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,30 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
BIST 100 endeksi %8,26 oranında yatırımcısına kaybettirdi
Altı aylık değerlendirmede, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,76 oranında en yüksek reel getiri sağlarken, TÜFE ile indirgendiğinde %8,26 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %35,50 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,93 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
En çok ne kazandırdı? En çok ne kaybettirdi?
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro %12,40, Amerikan Doları %11,03 ve BIST 100 endeksi %5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %20,98 ve DİBS %48,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro %1,69, dolar %2,88, BIST 100 endeksi %7,75, mevduat faizi (brüt) %30,88 ve DİBS %54,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.