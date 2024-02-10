- Gündem

Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve ilçe amirlikleri, yol kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde asayiş uygulamalarını artıran Emniyet, yol kontrol faaliyetlerini de eş zamanlı sürdürüyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı mask
Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı
Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri, yol denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerini artıran Emniyet, yol denetimleri faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.

Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı

Dörtdivan İlçe Kaymakamı, Yol Kontrol Faaliyetine Katıldı

Bugün Gerede yolu üzerinde gerçekleştirilen kontrol uygulamasında, Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği personellerine Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün eşlik etti. Düzgün, vatandaşlara yol güvenliği hususlarında bilgilendirme yaptı.

Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı
# eğitim, gerede

10 Şub 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL