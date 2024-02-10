Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri, yol denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerini artıran Emniyet, yol denetimleri faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.
Dörtdivan İlçe Kaymakamı, Yol Kontrol Faaliyetine Katıldı
Bugün Gerede yolu üzerinde gerçekleştirilen kontrol uygulamasında, Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği personellerine Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün eşlik etti. Düzgün, vatandaşlara yol güvenliği hususlarında bilgilendirme yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.