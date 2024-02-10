10 Şub 2024 - 16:00 - Gündem

Bolu Dörtdivan İlçe Kaymakamı Mustafa Düzgün, Gerede’de yol kontrolüne katıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve ilçe amirlikleri, yol kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde asayiş uygulamalarını artıran Emniyet, yol kontrol faaliyetlerini de eş zamanlı sürdürüyor.