Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin’den Dünya Sigarayı Bırakma Günü açıklaması

Tütün Kullanımının ve Pasif İçiciliğin Etkileri

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Sema Şirin, tütün kullanımının etkilerini aktif içicilik ve pasif içicilik olarak ikiye ayırdı. Doğrudan tütün kullanımının aktif içicilik olduğunu ifade eden Şirin, pasif içiciliğin ise tütün dumanına veya ortamda solunan kirletici gazlara maruz kalmanın sonucu olduğunu belirtti.

Çocuklarda Artan Riskler

Özellikle çocuklarda bu maruziyetin hastalık risklerini artırdığını vurgulayan Şirin, astım, alerjik nezle, rinit gibi hastalıkların gelişiminde etkili olduğunu söyledi. Çocuk yaş grubunda bu etkilenimin daha fazla olduğunu belirten Şirin, astım ve alerji hastalarında maruziyetin mevcut hastalıkların alevlenmesine yol açabileceğini dile getirdi.

Pasif İçicilik ve Hastalık Sıklığındaki Artış

Şirin, pasif içiciliğe maruz kalan çocuklarda astım riskinin 2-4 kat arttığını ifade ederek, gebelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde de benzer bir risk artışı olduğunu belirtti. Ayrıca, sigara dumanına maruz kalan çocuklarda çeşitli bronşiyolitlerin görülmesi ve enfeksiyon sıklığının artması gibi durumların söz konusu olabileceğini aktardı.

Astım ve Alerji Belirtileri

Şirin, astım ve alerji belirtileri hakkında da bilgi verdi. Enfeksiyon sonrası ortaya çıkan öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi durumların astım veya alerji belirtisi olabileceğini söyledi. Pasif içiciliğin kesilmesi durumunda hastalıklı çocukların iyileşme sürecinin olumlu yönde etkilenebileceğini ancak maruziyetin devam etmesi halinde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına kadar gidebilecek sorunlarla karşılaşılabileceğini vurguladı.

Ev İçi Pasif İçicilik

Son olarak, balkonda dahi tütün ürünlerinin içilmesinin ev içi pasif içiciliği artırabileceğini aktaran Şirin, tütün ürünlerinin kullanımının ardından kişisel hijyen önlemlerinin alınmasının önemine değindi.