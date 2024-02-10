10 Şub 2024 - 13:00- Yaşam G:

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

Asgari ücrete gelen zam, Bolu’da kira fiyatlarına da yansıdı. Merkez mahalleler ve ilçe ilçe ortalama kira fiyatlarının bulunduğu haritada müstakil villaların kira fiyatları 2024 Şubat ayı itibariyle 25 Bin TL’ye dayandı! İşte mahalle mahalle Bolu kiralık daire fiyatları..

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..
Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..
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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Temsilcisi İlyas Özçelik, Bolu’da 2024 yılı Şubat ayı itibariyle kira fiyatlarını değerlendirdi.

İşte Bolu Geneli Kira fiyatları..

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

BOLU’NUN EN PAHALI MAHALLELERİ

Kira fiyatlarının göreceli olduğunu belirten Özçelik, Bolu Merkez Sağlık Mahallesi, Kültür Mahallesi ve İzzet Baysal Mahallesi'nde kiraların orta, Tepecik Mahallesi, Sümer Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Gölyüzü Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi’nde ortalamanın altında, Alpağut Mahallesi ve Kılıçarslan Mahallesi’nde ise daire kiralarının yüksek olduğunu açıkladı.

İŞTE 2024 BOLU KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

KILIÇARSLAN MAHALLESİ VE ALPAĞUT MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Bolu Merkez Kılıçarslan Mahallesi ve Alpağut mahallesi Bolu’nun revaçta konut alanlarından geliyor Bu iki mahallede daire kiraları ortalama olarak şu şekilde:

1+1 Daire – 7 – 8 Bin TL

2+1 Daire – 12 – 15 Bin TL

3+1 Daire – 15 - 19 Bin TL

4+1 Daire – 18 - 22 Bin TL

PAŞAKÖY VE DAĞKENT 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 Bin TL

2+1 Daire - 5 - 7 Bin TL

3+1 Daire - 8 - 10 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

GÖLYÜZÜ MAHALLESİ – İHSANİYE MAHALLESİ  2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire 5-6 bin

2+1 Daire 7-10 bin

3+1 Daire 8-12 bin

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

SÜMER - TEPECİK MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 - 6 Bin TL

2+1 Daire - 7 - 9 Bin TL

3+1 Daire - 8 - 10 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

KARAÇAYIR - TABAKLAR 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 6 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 9 - 10 Bin TL

3+1 Daire - 10 - 12 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

ÇIKINLAR-AKTAŞ MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 9 - 10 Bin TL

3+1 Daire - 10 - 12 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

SAĞLIK~KÜLTÜR~İZZETBAYSAL MAHALLELERİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 8 - 12 Bin TL

3+1 Daire - 9 - 15 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

Borazanlar - Bahçelievler - Karamanlı MAHALLELERİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 6 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 8 - 12 Bin TL

3+1 Daire - 10 - 15 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

BOLU MÜSTAKİL EV FİYATLARI 25 BİN TL'YE DAYANDI

Bolu’nun özellikle Kılıçarslan ve Alpağut Mahalleleri'nde bulundan müstakil bahçeli evlerine ise yaşına göre yaklaşık 10 ila 25 Bin TL arasında fiyat biçiliyor.

EŞYALI DAİRELERDE İSE KİRA ÜZERİNE BİR KİRA DAHA DAHA EKLENİYOR

Özellikle geçici konaklayanlar ve öğrenciler tarafından tercih edilen 1+1 eşyalı dairelerde ise kira bedeli üzerine 3 – 5 Bin TL konuluyor.

GEREDE 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Bolu'nun en büyük nüfusa sahip ilçesi Gerede'de ise kira fiyatları genel olarak 8 Bin 500 TL civarında.

Gerede Dayıoğlu Mahallesi'nde 11 Bin TL, Kriter Mahallesi'nde 13 Bin TL aralığında kira fiyatları değişiyor.

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

MENGEN 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Mengen'de ise Tabaklar Yazıkaya Mahallesi'nde kiralar 8 Bin 500 TL 

Mengen Karapınar Mahallesi'nde 8 Bin TL

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

MUDURNU 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Mudurnu Karacakaya Sarot'ta 1+1 Daireler 12 Bin TL

Mudurnu Musalla Mahallesi 12 Bin TL

Kaygana Mahallesi Mudurnu TOKİ 4. Etap'ta ise kiralık daireler 8 Bin TL'den başlıyor.

Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

BOLU’DA KİRA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Bölgesel fiyat değişikliği sebebinin konutların amortisman sürelerinden kaynaklı olduğunu belirten emlak uzmanı İlyas Özçelik,  mesken fiyatlarının düşük olduğu bölgelerde kiraların orta seviyelerde, mesken fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde ise kira fiyatlarının tavan yaptığını söyleyerek;

Ev sahibi 5 milyonluk yatırım yapmışsa, amortisman süresini kısaltmak için kira fiyatlarını yükseltiyor. Daha uygun evlerin olduğu bölgelerde ise amortisman süreleri kısa olduğu için kira fiyatları azalıyor.

2023 yılında enflasyondan kaynaklı büyük bir artış yaşanmıştı ama 2024 yılında ise kiralar geri çekilmeye başlandı.

# gerede, mudurnu, ayı

10 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

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