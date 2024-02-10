Bolu’da 5 Bin TL’nin altında kiralık daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor! İşte Bolu mahalle ve ilçelerde kira fiyatları..

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Temsilcisi İlyas Özçelik, Bolu’da 2024 yılı Şubat ayı itibariyle kira fiyatlarını değerlendirdi.

İşte Bolu Geneli Kira fiyatları..

BOLU’NUN EN PAHALI MAHALLELERİ

Kira fiyatlarının göreceli olduğunu belirten Özçelik, Bolu Merkez Sağlık Mahallesi, Kültür Mahallesi ve İzzet Baysal Mahallesi'nde kiraların orta, Tepecik Mahallesi, Sümer Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Gölyüzü Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi’nde ortalamanın altında, Alpağut Mahallesi ve Kılıçarslan Mahallesi’nde ise daire kiralarının yüksek olduğunu açıkladı.

İŞTE 2024 BOLU KİRALIK DAİRE FİYATLARI

KILIÇARSLAN MAHALLESİ VE ALPAĞUT MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Bolu Merkez Kılıçarslan Mahallesi ve Alpağut mahallesi Bolu’nun revaçta konut alanlarından geliyor Bu iki mahallede daire kiraları ortalama olarak şu şekilde:

1+1 Daire – 7 – 8 Bin TL

2+1 Daire – 12 – 15 Bin TL

3+1 Daire – 15 - 19 Bin TL

4+1 Daire – 18 - 22 Bin TL

PAŞAKÖY VE DAĞKENT 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 Bin TL

2+1 Daire - 5 - 7 Bin TL

3+1 Daire - 8 - 10 Bin TL

GÖLYÜZÜ MAHALLESİ – İHSANİYE MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire 5-6 bin

2+1 Daire 7-10 bin

3+1 Daire 8-12 bin

SÜMER - TEPECİK MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 - 6 Bin TL

2+1 Daire - 7 - 9 Bin TL

3+1 Daire - 8 - 10 Bin TL

KARAÇAYIR - TABAKLAR 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 6 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 9 - 10 Bin TL

3+1 Daire - 10 - 12 Bin TL

ÇIKINLAR-AKTAŞ MAHALLESİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 9 - 10 Bin TL

3+1 Daire - 10 - 12 Bin TL

SAĞLIK~KÜLTÜR~İZZETBAYSAL MAHALLELERİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 5 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 8 - 12 Bin TL

3+1 Daire - 9 - 15 Bin TL

Borazanlar - Bahçelievler - Karamanlı MAHALLELERİ 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

1+1 Daire - 6 - 7 Bin TL

2+1 Daire - 8 - 12 Bin TL

3+1 Daire - 10 - 15 Bin TL

BOLU MÜSTAKİL EV FİYATLARI 25 BİN TL'YE DAYANDI

Bolu’nun özellikle Kılıçarslan ve Alpağut Mahalleleri'nde bulundan müstakil bahçeli evlerine ise yaşına göre yaklaşık 10 ila 25 Bin TL arasında fiyat biçiliyor.

EŞYALI DAİRELERDE İSE KİRA ÜZERİNE BİR KİRA DAHA DAHA EKLENİYOR

Özellikle geçici konaklayanlar ve öğrenciler tarafından tercih edilen 1+1 eşyalı dairelerde ise kira bedeli üzerine 3 – 5 Bin TL konuluyor.

GEREDE 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Bolu'nun en büyük nüfusa sahip ilçesi Gerede'de ise kira fiyatları genel olarak 8 Bin 500 TL civarında.

Gerede Dayıoğlu Mahallesi'nde 11 Bin TL, Kriter Mahallesi'nde 13 Bin TL aralığında kira fiyatları değişiyor.

MENGEN 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Mengen'de ise Tabaklar Yazıkaya Mahallesi'nde kiralar 8 Bin 500 TL

Mengen Karapınar Mahallesi'nde 8 Bin TL

MUDURNU 2024 KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Mudurnu Karacakaya Sarot'ta 1+1 Daireler 12 Bin TL

Mudurnu Musalla Mahallesi 12 Bin TL

Kaygana Mahallesi Mudurnu TOKİ 4. Etap'ta ise kiralık daireler 8 Bin TL'den başlıyor.

BOLU’DA KİRA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Bölgesel fiyat değişikliği sebebinin konutların amortisman sürelerinden kaynaklı olduğunu belirten emlak uzmanı İlyas Özçelik, mesken fiyatlarının düşük olduğu bölgelerde kiraların orta seviyelerde, mesken fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde ise kira fiyatlarının tavan yaptığını söyleyerek;

Ev sahibi 5 milyonluk yatırım yapmışsa, amortisman süresini kısaltmak için kira fiyatlarını yükseltiyor. Daha uygun evlerin olduğu bölgelerde ise amortisman süreleri kısa olduğu için kira fiyatları azalıyor.

2023 yılında enflasyondan kaynaklı büyük bir artış yaşanmıştı ama 2024 yılında ise kiralar geri çekilmeye başlandı.