30 Sevgililer Günü hediyesi 500 TL altı kadın mont önerileri.. 14 Şubat Trendyol Kampanyası kaçmaz..

Kış aylarında sevdiklerimize sıcaklık ve stil armağan etmenin en mükemmel yolu, şık ve fonksiyonel montlarla gelir. 14 Şubat 2024 Sevgililer Günü yaklaşırken, Trendyol'un cazip kampanyaları, 500 TL altı harika mont seçenekleri sunuyor.

Sevgilinize sevginizi göstermenin ve onu sıcacık tutmanın en güzel yolu, ona bu özel gün için bir mont hediye etmek olabilir. İşte size Trendyol'da bulabileceğiniz, bütçenize uygun ve tarzınıza hitap eden muhteşem mont seçenekleri!

İŞTE SİZİN İÇİN DERLEDİĞİMİZ HARİKA MONT ÖNERİLERİ

BY GECCEDÖRT DÜĞME PELUŞ MONT ASTARLI | 400 TL

Hem şık, hem sıcak tutacak pelüş severler için harika bir tarz!

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ECRİN MODA DÜĞMELİ PELUŞ MONT | 421 TL

Kahverenginin en güzel tonu! Koyu renk severler için sıcacık bir seçenek!



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DEFACTO SU GEÇİRMEZ REGULAR FİT ASTARLI PUFFER ŞİŞME MONT | 499,99 TL

Kış aylarında su geçirmez ve şişme mont arayanların tercihi! Sevgilinizi ıslanmaktan koruyun!

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BİANCO LUCCİ KADIN OVERSİZE ŞİŞME MONT | 489 TL

Oversize giyinmeyi seven ve tarzı olan bir sevgiliniz varsa bu seçenek tam size göre!



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QAWWA KADIN RÜZGAR GEÇİRMEZ OVERSİZE PELUŞ BEJ ASTARLI MONT | 499 TL

Sevgilinizi rüzgara karşı korurken tarzına tarz katın!

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LOVE THE WİND SİYAH ASTARLI DAMLA DESEN KAPİTONE MONT | 415 TL

Siyah seven bir sevgiliniz mi var? İşite bu seçenek tam size göre! Bu desenli monta bayılacak!

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BİANCO LUCCİ KADIN OVERSİZE ŞİŞME MONT | 449,90 TL

Oversize ve şişme modelin şıklığı ! Sevgilinizin hem üşümesini engelleyin hem de ona bir tarz hediye edin!

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VAPUR CEPLİ KAPİTONE PELUŞ MONT – TAŞ | 462 TL

Hem sevimli hemde klasik bir tarz! Sevgiliniz bu seçime bayılacak!

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GİYİM DÜNYASI KADIN YAN FERMUARLI IÇİ YÜNLÜ MONT BORDO | 213,19 TL

Bu senenin modası bu montlara sevgiliniz bayılacak! Şık ve kadınsı bir görünüm sevenlerin tercihi!

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BİANCO LUCCİ KADIN YAKALI FERMUARLI LASTİKLİ MONT | 439,51 TL

Kışın daha koruyucu modeller mi seviyorsunuz! Bu kış aylarında size sıcacık bir seçenek!

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ÖNDER MODA KADIN SİYAH SU VE RÜZGÂR GEÇİRMEZ OVERSİZE KAPÜŞONLU KIŞLIK ŞİŞME MONT & KABAN & PARKA – 97 | 376,76 TL

Hem su hem rüzgar geçirmez bir seçenek! Oversize modeliyle sevgilinizin şıklığına şıklık katarken onun üşümesini de engelleyin!

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SHUGAA ÇİFT CEPLİ ÖNDEN DÜĞMELİ PELUŞ KABAN | 449,90 TL

Bu peluş ve şık seçeneğe sevgiliniz bayılacak! Uzun süre modası geçmeyecek bu mont ile sevgilinize tarz katın!

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JULUDE BEJ KADIN KAPÜŞONLU CEPLİ ŞİŞME MONT | 399,99 TL

Benim sevgilim şişme mont mu sever diyorsunuz? O zaman bu seçenek tam size göre! Bej rengiyle tarzını ortaya koyun!

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MONTLAND KADIN TAŞ İÇİ DOLGULU ASTARLI SU GEÇİRMEZ RÜZGARA DAYANIKLI OVERSİZE BOMBER MONT & KABAN & PARKA | 470 TL

Astarlı, su ve rüzgar geçirmez seçeneğimiz ile Bomber severlerin bayılacağı bir model! Bu kış sevgiliniz üşümeyecek!

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CORAL BAKLAVA DİKİŞLİ KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT KREM 441,99 TL

Benim sevgilim düz değil desen sever diyorsanız bu seçenek tam szie göre! Şık deseni ve rengiyle sevgilinizi zevkinize hayran bırakın!

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VAPUR CEPLİ KAPİTONE PELUŞ MONT – SAKSMAVİSİ | 429,90 TL

Renkli sevenler için harika bir model! Yumuşacık ve sıcak tutan bu modele sevgiliniz de bayılacak!

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MODA ARMANC YARASA ŞİŞME MONT OVERSİZE | 497 TL

Micro kumaş cepli oversize bu monta sevgiliniz bayılacak!

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ÇEÇİM KADIN BELİ LASTİKLİ İÇİ ASTARLI CROP BOMBER MONT ZYN-58532 |490 TL

Sokak modası sevenler için harika bir öneri! Bu crop mont ile sevgiliniz tarzını yansıtsın!

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ÖNDER MODA KADIN BEJ SU VE RÜZGÂR GEÇİRMEZ KAPİŞONLU KIŞLIK ŞİŞME MONT & KABAN & PARKA – 03 |364,70 TL

Su ve rüzgar geçirmez kalın astarlı bir seçenek! Bütçenize uygun bu montu kaçırmayın!

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TREND ALAÇATI STİLİ KADIN TABA BEBE YAKA ASTARLI CEPLİ KAPİTONE MONT ALC-X9116 | 445,09 TL

Bebe yaka bu mont ile sevgilinize farklı bir tarz hediye edin! Desen ve modeline bayılacak!

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WEYEZE DİJİTAL BASKILI KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT AD-K50473LNW | 396 TL

Dijital baskı ve çiçekleri seven bir sevgiliniz varsa bu seçenek tam da size göre! Uygun fiyatı ve modeliyle göz kamaştıracak!

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BALLBEE KADIN ÇİFT RENK DOLUM MONT | 307 TL

Benim sevgilim çift renkler sever ve spor mu giyinir diyorsunuz? Sizleri de unutmadık! Uygun fiyatlı bu mont tam size göre!

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LELA KAPÜŞONLU CEPLİ ŞİŞME MONT BAYAN MONT 6020022 | 499,99 TL

İddialı bir model mi arıyorsunuz? Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun diyenlerdenseniz sevgilinize bu iddialı rengi hediye edin!

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BIGDART PELUŞ DETAYLI OVERSİZE ŞİŞME MONT – SİYAH | 499,99 TL

Aynı tarzlardan sıkıldınız, gözleriniz farklı modeller mi arıyor? Bu klasik ve şık model ile sevgilinizin tarzına fark katın!

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LOVE THE WİND KAHVERENGİ KAPİTONE BOL KESİM KADIN MONT | 415 TL

Baklava desenleri seven bir sevgiliniz varsa bu mevsimlik ve rengi harika modeli tercih edebilirsiniz!

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TIGRA KADIN PUDRA KAPÜŞONLU ŞİŞME UZUN OVERSİZE MONT | 375 TL

Uzun şişme pudra rengi bu model ile farklı tarz yansıtmak mümkün! İlginç tarzı olan sevgiliniz varsa bu modele bayılacak!

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DEFACTO SU İTİCİ FİT SLİM FİT ŞİŞME MONT | 400 TL

Fit slim sevenler buraya! Su itici kumaşı ile yağmurlu havalara meydan okuyan bu mont sizler için harika bir seçenek!

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ORGANIC TIME MONT | 450,18 TL

Her tarza uygun şıklığa şıklık katan bu modeli almamak için bir nedeniniz yok!

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TREND ALAÇATI STİLİ KADIN GRİ ÇİFT CEPLİ CROP KAŞE MONT ALC-X11057 | 436, 24

Kaşe sevenler buraya! Her giyim tarzına uygun şık bu kaşe kaban süper seçenek!

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CORAL TEK DÜĞMELİ KABAN OLİVE | 499,99 TL

İş kadını sevgiliniz varsa bu zeytin yeşili kaşe kaban harika bir seçenek! Klasik giyim tarzını bütünleyici bu parçayı hediye edin!

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