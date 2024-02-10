Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler

Eskişehir deprem riski altında mı?

Üşümezsoy'un analizine göre, Eskişehir, birinci derecede deprem tehlikesi altında olan bir bölge olarak görülmüyor. Ancak Ege bölgesindeki fay hatlarından etkilenen bir deprem kuşağı içinde yer alıyor. Eskişehir'in jeodinamik yapısı ve fay hatlarının konumu, potansiyel deprem risklerini ortaya koyuyor.



Porsuk çayı ve çevresi için deprem uyarısı

Üşümezsoy, özellikle Porsuk Çayı ve kenarındaki yerleşim alanlarının deprem açısından riskli olduğunu vurguladı. 1955 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fay hatlarının potansiyel tehlikesini gözler önüne serdi.



Eskişehir'in geleceği için öneriler

Deprem riski altındaki bölgelerde yapı stokunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Üşümezsoy, özellikle güneye doğru sağlam zeminlere yönelik yerleşim planlamasının önemini vurguladı. Eskişehir ve çevresinin, gelecekte olası bir depremden en az zararla çıkabilmesi için altyapı ve yapı stokunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Bu analizler ve uyarılar, Eskişehir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşımakta. Yerel yönetimlerin ve halkın, deprem riskine karşı tedbirli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.