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Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler

Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Kritik Deprem Analizi Türk Ocakları Eskişehir Şubesi'nin bu haftaki konuğu olan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kentteki deprem riskleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye ve Deprem Gerçeği" başlıklı programda Eskişehir ve çevresindeki deprem riskleri masaya yatırıldı.

Rahmiye Beydili
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Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler mask
Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler
Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler
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Eskişehir deprem riski altında mı?  

Üşümezsoy'un analizine göre, Eskişehir, birinci derecede deprem tehlikesi altında olan bir bölge olarak görülmüyor. Ancak Ege bölgesindeki fay hatlarından etkilenen bir deprem kuşağı içinde yer alıyor. Eskişehir'in jeodinamik yapısı ve fay hatlarının konumu, potansiyel deprem risklerini ortaya koyuyor. 

Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler


Porsuk çayı ve çevresi için deprem uyarısı  

Üşümezsoy, özellikle Porsuk Çayı ve kenarındaki yerleşim alanlarının deprem açısından riskli olduğunu vurguladı. 1955 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fay hatlarının potansiyel tehlikesini gözler önüne serdi. 

Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler


Eskişehir'in geleceği için öneriler  

Deprem riski altındaki bölgelerde yapı stokunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Üşümezsoy, özellikle güneye doğru sağlam zeminlere yönelik yerleşim planlamasının önemini vurguladı. Eskişehir ve çevresinin, gelecekte olası bir depremden en az zararla çıkabilmesi için altyapı ve yapı stokunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler


Bu analizler ve uyarılar, Eskişehir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşımakta. Yerel yönetimlerin ve halkın, deprem riskine karşı tedbirli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. 

Deprem uzmanı açıkladı: Eskişehir ve porsuk çayı'nda alınması gereken önlemler

# deprem

10 Şub 2024 - 14:29 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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