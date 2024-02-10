AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!

Bolu Belediyesi için yeni vizyon ve eleştiriler

Tanıtım toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, geçmiş dönemde yaşanan kayıplara dikkat çekerek, AK Parti'nin Bolu için yeni ve olumlu bir dönüşüm vaat ettiğini ifade etti. Geçmiş yönetimleri eleştirerek, Bolu'nun daha fazla teknoloji ve sanayi destekli bir gelişim sürecine ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Bolu'nun geleceği için net hedefler

Demirkol, 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu'yu "eser siyaseti" ile tanımlayacak bir döneme taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ulaşımdan turizme, kentsel dönüşümden sanayi desteklerine kadar geniş bir yelpazede Bolu'nun ihtiyaçlarına yanıt verecek projeleri öne çıkardı.



Seçim öncesi Bolu'da sözler ve iddialar

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve diğer parti yetkilileri, seçim çalışmaları boyunca Bolu'nun her köşesinde aktif olacaklarını ve Bolu halkının desteği ile şehri daha iyi bir geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Elitaş, mevcut belediye başkanını eleştirerek, AK Parti'nin Bolu için daha iyi bir alternatif olduğunu belirtti.



Bolu'da AK parti'nin aday kadrosu

AK Parti'nin Bolu, ilçe ve beldeler için belirlediği belediye başkan adayları şöyle: Kıbrıscık'ta Kemal Aktaş, Seben'de Fatih Kavak, Dörtdivan'da Hamza Efe, Yeniçağa'da Recayi Çağlar, Mengen'de Vural Turan, Göynük'te Mehmet Demiröz, Mudurnu'da Hüseyin Yağın, Gerede'de Mustafa Allar, Gökçesu beldesinde İskender Çökelez, Taşkesti beldesinde Turgay Arıkan ve Karacasu beldesinde Sedat Bozoğlu.