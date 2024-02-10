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AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!

Bolu'da AK Parti'den Güçlü Kadro ve Seçim Sözleri AK Parti, Bolu'da il, 8 ilçe ve 3 belde için belediye başkan adaylarını büyük bir tanıtım toplantısıyla duyurdu. Partinin iddialı mesajı, Bolu'nun geleceği için büyük bir dönüşüm vaat ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, "Bolulular, Bolu Bey’ini tahtından indirecek, Köroğlu’sunu seçecek" şeklindeki sözleri, yeni dönem için güçlü bir iddia ortaya koyuyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu! mask
AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!
AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!
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Bolu Belediyesi için yeni vizyon ve eleştiriler  

Tanıtım toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, geçmiş dönemde yaşanan kayıplara dikkat çekerek, AK Parti'nin Bolu için yeni ve olumlu bir dönüşüm vaat ettiğini ifade etti. Geçmiş yönetimleri eleştirerek, Bolu'nun daha fazla teknoloji ve sanayi destekli bir gelişim sürecine ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!


Bolu'nun geleceği için net hedefler  

Demirkol, 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu'yu "eser siyaseti" ile tanımlayacak bir döneme taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ulaşımdan turizme, kentsel dönüşümden sanayi desteklerine kadar geniş bir yelpazede Bolu'nun ihtiyaçlarına yanıt verecek projeleri öne çıkardı. 

AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!


Seçim öncesi Bolu'da sözler ve iddialar  

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve diğer parti yetkilileri, seçim çalışmaları boyunca Bolu'nun her köşesinde aktif olacaklarını ve Bolu halkının desteği ile şehri daha iyi bir geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Elitaş, mevcut belediye başkanını eleştirerek, AK Parti'nin Bolu için daha iyi bir alternatif olduğunu belirtti. 

AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!


Bolu'da AK parti'nin aday kadrosu  

AK Parti'nin Bolu, ilçe ve beldeler için belirlediği belediye başkan adayları şöyle: Kıbrıscık'ta Kemal Aktaş, Seben'de Fatih Kavak, Dörtdivan'da Hamza Efe, Yeniçağa'da Recayi Çağlar, Mengen'de Vural Turan, Göynük'te Mehmet Demiröz, Mudurnu'da Hüseyin Yağın, Gerede'de Mustafa Allar, Gökçesu beldesinde İskender Çökelez, Taşkesti beldesinde Turgay Arıkan ve Karacasu beldesinde Sedat Bozoğlu. 

AK Parti'den Bolu'ya özel seçim hamlesi: Aday listesi duyuruldu!

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10 Şub 2024 - 14:53 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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