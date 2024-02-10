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Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü

270 Kilometrelik Özgürlük Yolculuğu İstanbul'dan başlayarak Ankara'ya uzanan ve Filistin'in özgürlüğü için atılan adımlar, 270 kilometrelik bir mesafeyi geride bıraktı. İki cesur yürek, Fatih Yavuz ve İsmail Tiryaki'nin başlattığı bu özgürlük yürüyüşü, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yedinci gününde Bolu'ya ulaştı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü mask
Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü
Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü
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Yolda karşılaşılan destek ve dayanışma

 Bu anlamlı yolculukta, Yavuz ve Tiryaki'ye yol boyunca vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gösteriliyor. Korna sesleri ve yanlarına gelerek desteklerini ifade eden insanlar, Filistin'e özgürlük yolunda bu iki arkadaşın yalnız olmadığını gösteriyor. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde başlayan yürüyüş, Ankara'nın simgesi Kızılay Meydanı'nda son bulacak. 

Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü


"Mazlumlar ve mağdurlar için yürüyoruz"  

Yürüyüşlerinin sadece Filistin için değil, dünya genelindeki tüm mazlumlar ve mağdurlar için olduğunu vurgulayan İsmail Tiryaki, yürüyüşlerinin amacının insanlığın vicdanını harekete geçirmek olduğunu belirtti. Ankara'da yapacakları açıklama ile yürüyüşlerini taçlandıracaklarını ifade eden Tiryaki, bu yolda gönül veren herkesin bir parçası olduklarını söyledi.

 

Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü

Vatandaşlardan gelen sıcak ilgi  

Yürüyüşe katılan Fatih Yavuz, aldıkları olumlu tepkilerden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını paylaştı. Yol boyunca karşılaştıkları desteklerin, yürüyüşlerine daha da anlam kattığını ve motivasyon sağladığını dile getirdi. 


Bu özgürlük yürüyüşü, Filistin'deki zulme ve insanlık dramına dikkat çekmek için önemli bir adım. İki arkadaşın cesareti ve kararlılığı, dünya genelindeki mazlumların sesi olmayı amaçlıyor. 

# ankara, istanbul

10 Şub 2024 - 15:05 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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