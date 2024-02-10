Filistin'e destek için yollarda: İki arkadaşın anlamlı yürüyüşü

Yolda karşılaşılan destek ve dayanışma

Bu anlamlı yolculukta, Yavuz ve Tiryaki'ye yol boyunca vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gösteriliyor. Korna sesleri ve yanlarına gelerek desteklerini ifade eden insanlar, Filistin'e özgürlük yolunda bu iki arkadaşın yalnız olmadığını gösteriyor. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde başlayan yürüyüş, Ankara'nın simgesi Kızılay Meydanı'nda son bulacak.



"Mazlumlar ve mağdurlar için yürüyoruz"

Yürüyüşlerinin sadece Filistin için değil, dünya genelindeki tüm mazlumlar ve mağdurlar için olduğunu vurgulayan İsmail Tiryaki, yürüyüşlerinin amacının insanlığın vicdanını harekete geçirmek olduğunu belirtti. Ankara'da yapacakları açıklama ile yürüyüşlerini taçlandıracaklarını ifade eden Tiryaki, bu yolda gönül veren herkesin bir parçası olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen sıcak ilgi

Yürüyüşe katılan Fatih Yavuz, aldıkları olumlu tepkilerden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını paylaştı. Yol boyunca karşılaştıkları desteklerin, yürüyüşlerine daha da anlam kattığını ve motivasyon sağladığını dile getirdi.



Bu özgürlük yürüyüşü, Filistin'deki zulme ve insanlık dramına dikkat çekmek için önemli bir adım. İki arkadaşın cesareti ve kararlılığı, dünya genelindeki mazlumların sesi olmayı amaçlıyor.