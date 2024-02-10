Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii

Cuma namazıyla cemaatle buluşma

Restorasyon çalışmaları tamamlanan cami, Cuma namazı ile birlikte cemaatiyle buluştu. Köy sakinlerinin ve çevre halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Köseler Köyü Camii ve Köy Odaları, uzun bir aradan sonra tekrar ibadet için kapılarını açtı.



Vali Erkan Kılıç'tan teşekkür mesajı

Açılış törenine katılan Bolu Valisi Erkan Kılıç, caminin restorasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Kılıç, "Bu camimizin restorasyonu, köyümüze, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" diyerek, restorasyonun önemine dikkat çekti.



Kültürel mirasın korunması

Köseler Köyü Camii'nin restorasyonu, bölgenin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Asırlık caminin yeniden ibadete açılması, köyün sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacak.



Restorasyonun Önemi Köseler Köyü Camii'nin restorasyonu, sadece bir ibadethanenin fiziksel yenilenmesi değil, aynı zamanda köyün tarihine ve kültürüne sahip çıkılması anlamına geliyor. Yapılan çalışmalar, bölgedeki diğer tarihi yapıların restorasyonuna örnek teşkil ediyor.