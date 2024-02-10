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Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii

Asırlık Caminin Restorasyon Zaferi Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yer alan ve 1876 yılında inşa edilen Köseler Köyü Camii, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı. Yapılan restorasyonla birlikte cami, tavanından kürsüsüne, minberinden dış cephesine kadar aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırıldı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii mask
Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii
Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii
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Cuma namazıyla cemaatle buluşma  

Restorasyon çalışmaları tamamlanan cami, Cuma namazı ile birlikte cemaatiyle buluştu. Köy sakinlerinin ve çevre halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Köseler Köyü Camii ve Köy Odaları, uzun bir aradan sonra tekrar ibadet için kapılarını açtı. 

Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii


Vali Erkan Kılıç'tan teşekkür mesajı  

Açılış törenine katılan Bolu Valisi Erkan Kılıç, caminin restorasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Kılıç, "Bu camimizin restorasyonu, köyümüze, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" diyerek, restorasyonun önemine dikkat çekti. 

Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii


Kültürel mirasın korunması  

Köseler Köyü Camii'nin restorasyonu, bölgenin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Asırlık caminin yeniden ibadete açılması, köyün sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacak.

 

Kıbrıscık'ın kalbinde bir yeniden doğuş hikayesi: Köseler köyü camii


Restorasyonun Önemi Köseler Köyü Camii'nin restorasyonu, sadece bir ibadethanenin fiziksel yenilenmesi değil, aynı zamanda köyün tarihine ve kültürüne sahip çıkılması anlamına geliyor. Yapılan çalışmalar, bölgedeki diğer tarihi yapıların restorasyonuna örnek teşkil ediyor. 

10 Şub 2024 - 15:15 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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