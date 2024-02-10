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Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay: "Çingene" iddiasıyla ortalık karıştı!

Bolu'nun merkezinde bulunan bir PTT şubesinde yaşanan olay, sıra bekleyen Roman vatandaşlara yönelik ayrımcılık iddiasıyla gergin anlara sahne oldu. İşlem yapmak için sıra bekleyen Roman vatandaşlardan birine bir kişinin "Çingene" demesiyle başlayan olay, hızla büyüyerek polis müdahalesine yol açtı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay: "Çingene" iddiasıyla ortalık karıştı! mask
Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay: "Çingene" iddiasıyla ortalık karıştı!
Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay: "Çingene" iddiasıyla ortalık karıştı!
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Sözlü taciz tartışması kontrolden çıktı! 

PTT Caddesi üzerinde bulunan şubede meydana gelen olayda, işlem yapmak için sıra bekleyen Roman vatandaşlardan birine bir kişinin ırkçı bir ifade kullanmasıyla başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar arasındaki yüksek sesli hakaretler PTT şubesinin içinde yankılanırken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkın gözlerle yaşananları izledi. 

Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay:


Polis ekipleri olaya müdahale etti! 

Olayın büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Ancak sözlü tartışmanın dinmesi uzun sürdü ve taraflar arasında karşılıklı şikayetlerin olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 5 kişinin ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay:


Toplumsal duyarlılık artıyor 

Bu tür olaylar, toplumsal duyarlılığın artmasıyla birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı toplumun hassasiyeti her geçen gün artarken, benzer durumların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. 

Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay:

# polis

10 Şub 2024 - 15:26 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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