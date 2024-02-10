Bolu'da PTT'de roman vatandaşlara yönelik olay: "Çingene" iddiasıyla ortalık karıştı!

Sözlü taciz tartışması kontrolden çıktı!

PTT Caddesi üzerinde bulunan şubede meydana gelen olayda, işlem yapmak için sıra bekleyen Roman vatandaşlardan birine bir kişinin ırkçı bir ifade kullanmasıyla başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar arasındaki yüksek sesli hakaretler PTT şubesinin içinde yankılanırken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkın gözlerle yaşananları izledi.



Polis ekipleri olaya müdahale etti!

Olayın büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Ancak sözlü tartışmanın dinmesi uzun sürdü ve taraflar arasında karşılıklı şikayetlerin olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 5 kişinin ifadesini almak üzere karakola götürdü.



Toplumsal duyarlılık artıyor

Bu tür olaylar, toplumsal duyarlılığın artmasıyla birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı toplumun hassasiyeti her geçen gün artarken, benzer durumların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.