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Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde play-offlara kalan Düzce Atletik Basketbol Takımını ağırladı. İlk maçı tribünde izleyen Vali Aslan, sporculara başarılar diledi ve desteklerini sundu.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı mask
Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı
Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı
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Selçuk Aslan sporcuları ağırladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde play-offlara kalan Düzce Atletik sporcularını makamında ağırladı. 

Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı


Vali Aslan, sporcuları tebrik etti 

Düzce Atletik Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu önderliğindeki teknik heyet ve sporcular, Vali Aslan'ı ziyaret ederek play-offlardaki başarılarını paylaştılar. Vali Aslan, sporculara başarılar dileyerek desteklerini belirtti. 

Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı


Vali Aslan tribünde ilk maçı izledi 

TBBL Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi play-off maçlarında Düzce Atletik, İstanbul Panterleri'ni kendi sahasında 69-41 gibi net bir skorla mağlup etti. Vali Aslan, maçı tribünden izleyerek takımı destekledi ve maç sonunda sporcularla bir araya gelerek başarılarını kutladı. 

Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı

# düzce, ziyaret, istanbul

10 Şub 2024 - 15:44 Düzce- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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