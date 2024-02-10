Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı

Selçuk Aslan sporcuları ağırladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde play-offlara kalan Düzce Atletik sporcularını makamında ağırladı.



Vali Aslan, sporcuları tebrik etti

Düzce Atletik Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu önderliğindeki teknik heyet ve sporcular, Vali Aslan'ı ziyaret ederek play-offlardaki başarılarını paylaştılar. Vali Aslan, sporculara başarılar dileyerek desteklerini belirtti.



Vali Aslan tribünde ilk maçı izledi

TBBL Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi play-off maçlarında Düzce Atletik, İstanbul Panterleri'ni kendi sahasında 69-41 gibi net bir skorla mağlup etti. Vali Aslan, maçı tribünden izleyerek takımı destekledi ve maç sonunda sporcularla bir araya gelerek başarılarını kutladı.