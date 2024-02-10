Vali Aslan, Düzce atletik basketbol takımını tribünde yalnız bırakmadı

Selçuk Aslan sporcuları ağırladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde play-offlara kalan Düzce Atletik sporcularını makamında ağırladı.
Vali Aslan, sporcuları tebrik etti
Düzce Atletik Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu önderliğindeki teknik heyet ve sporcular, Vali Aslan'ı ziyaret ederek play-offlardaki başarılarını paylaştılar. Vali Aslan, sporculara başarılar dileyerek desteklerini belirtti.
Vali Aslan tribünde ilk maçı izledi
TBBL Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi play-off maçlarında Düzce Atletik, İstanbul Panterleri'ni kendi sahasında 69-41 gibi net bir skorla mağlup etti. Vali Aslan, maçı tribünden izleyerek takımı destekledi ve maç sonunda sporcularla bir araya gelerek başarılarını kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.