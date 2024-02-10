Bolu A101'ler de bu hafta ne var? Overlok makinesinden teknolojiye büyük indirimler

Bolu A101’ler de 15 Şubat 2024 tarihli "Aldın Aldın" kataloğu ile alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan A101, bu hafta da birbirinden çekici ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

İşte A101'in bu haftaki indirim kataloğundan öne çıkan fırsatlar:

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Toshiba 65" Ultra HD Android TV: 23.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Smart TV: 13.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.499 TL

Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led TV: 4.199 TL

Reeder S23 Pro Max: 6.999 TL

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi: 8.999 TL

Singer Overlok Makinesi: 5.999 TL

Schafer Tosthaus Tost Makinesi: 1.199 TL

Akel Midi Fırın: 1.499 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası: 459 TL

Homend Functionall Multi Blender Seti: 1.399 TL

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 479 TL

Mutfak Gereçlerinde indirimler

Cam Rende ve Limon Sıkacağı: 24.90 TL

Cam Matara Çeşitleri 1000 ml: 79,90 TL

Borosilikat Desenli Kupa 3'lü: 69,90 TL

Keramika Çift Renk Çerezlik: 24,90 TL

Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı: 79,90 TL

Ev ve Yaşam Ürünleri

Metaltex Tava Rafı: 99,90 TL

Kanepe 3'lü: 6.390 TL

Motosiklet malzemeleri indirimleri

Universal Motosiklet Brandası: 229 TL

Universal Motosiklet Brandası 229 TL

Universal Motosiklet Sele Kılıfı 49,90 TL

-37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 99,90 TL

Neopren Yüz Maskesi 49,90 TL

Piranha mini kompresör 499,90 TL

Ev tekstili ve banyo ihtiyaçları

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm 179 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm 239 TL

Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li 159 TL

Saçaklı Banyo Havlu Seti 129 TL

PVC Masa Örtüsü 69,90 TL

Mega XL Hurç 54,90 TL

Pencereli Midi Hurç 49,90 TL

Baza Altı Maxi Hurç 49,90 TL

Bay / Bayan Eşofman Altı 239 TL

Bay / Bayan Kopüşonlu Sweatshirt 239 TL

Bay Sporcu Eşofman Altı 239 TL

Buldan Koltuk Örtüsü: 119 TL

3'lü Kanepe 6390 TL

Rio Konsol 1790 TL

A101 Oyuncakları

Oyuncak Bloklu Alışveriş Arabası: 299,00 TL

Oyuncak Bebek Banyo Seti: 179,00 TL

Oyuncak Güzellik Seti: 129,00 TL

Sınger Atan Oyuncak 4'lü: 179,00 TL

Oyuncak Waffle Dondurma Hazırlama Seti 4'lü: 79,90 TL

Oyuncak Süpürge: 99,90 TL

Oyuncak Kamyon: 29,90 TL

Oyuncak Asker ve İtfaiye Arabası: 89,90 TL

Oyuncak Mikser ve Pasta Seti: 189,00 TL

Oyuncak Uçak 3'lü: 69,90 TL

Oyuncak Peluş Çeşitleri: 99,90 TL

Oyuncak Eğitici Kaplar: 149,00 TL

Oyuncak Oğlu Arabalar 1:64: 149,00 TL

jWIN 16 Delikli Müzik Aleti Ahşap Kaval Çeşitleri: 49,90 TL

jWIN Blok Zilli: 59,90 TL

Dizel Nostaljik Çizgi Roman Serisi: 19,90 TL

Hayvani Aktivite Çıkartma Kitapları: 19,90 TL

Boyama Kitabı 16 Sayfa: 9,90 TL

jWIN 8'l İtalyan/Radyo Metalfon

Gömlek çanta hediyeli: 129,00 TL

Gıda Fırsatları

Etibol Dondurulmuş Bohça Mantı 400 g: 39.50 TL

Peynir Ustası Süzme Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 119.00 TL

Cheese Life Edam Peyniri 150 g: 99.00 TL

Sümel Kelle Kaşar Göbek Kaşar Peyniri Çeşitleri 400 g: 119.00 TL

Burcu Sos Çeşitleri: Samıbalık Mayonez 290 g, Barbekü Sos 330 g, Paprika Sos 330 g, Ranch 290 g: 23.90 TL

Arbel Pilavlık Bulgur 2,5 KG: 47.90 TL

Kühne Türk Tipi Salatalık Turşusu 1600 g: 99.90 TL

Anavarza Kral Ballı Sos 460 g, Cam Bal 40 g: 14.90 TL

Konet Dana Kangal Sucuk 500 g: 139.00 TL

Dinerşah Dondurulmuş Pilic Döner 1 KG: 169.00 TL

Danone Bitkisel Yağlı Krema 200 ml: 16.90 TL

Laktila Mascarpone 350 g: 99.00 TL

Kellogg's Coco Pops Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 1200 g: 79.90 TL

Burcu Zeytinyağlı, Domatesli Kuru Cacık Malzolması 300 g: 29.90 TL

Burcu Reçel Çeşitleri 380 g, 'Çilek', 'Vişne', 'Kayısı': 29.90 TL

Kafkas Sivas Çiçek Balı 460 g, Sivas Balı: 59.90 TL

Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 g: 14.50 TL (4 Adet)

Zücaciye malzemeleri

3 Bölmeli Saklama Kabı 1200 ml: 22.50 TL

2 Bölmeli Saklama Kabı 600 ml: 14.90 TL

Benekli Kapaklı Kase 750 ml: 29.90 TL

Limon ve Sarımsak Saklama Kapları: 9.90 TL

ROOC Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li: 29.90 TL

Yuvarlak Tepsi 44 cm: 44.90 TL

Küre Buzluk 33' lü: 24.90 TL

Saklama Kabı 600 ml: 44.90 TL

1200 ml: 45.00 TL

2100 ml: 44.90 TL

Kilitli Saklama Kabı 1L + 2L: 44.90 TL

Bıçak ve Süzgeç Çeşitleri: 27.50 TL

Tabaklık Raf: 99.90 TL

Tava Raf: 99.90 TL

Bakliyat ve Çikolata fırsatları

Zümrüt Kristal Toz Şeker 2,5 KG: 89.90 TL

Arbel Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 KG: 82.50 TL

Çiftçi Koçbaşı Nohut 1 KG: 46.50 TL

Oba Makarna Çeşitleri 500 g (Burgu, İnce Kesme, Spagetti, Tel Şehriye, Arpa Şehriye, Yüksük): 10.90 TL (4 Adet)

SuperFresh Ton Balığı Konservesi 3x140 g (2+1 Paket): 149.50 TL

Ülker Çikolata Çeşitleri 70 g (Bitter, Sütlü, Beyaz): 19.90 TL (4 Adet)

Ülker Be Happy Dolgulu Çikolata Çeşitleri 55 g (Fındıklı & Pekmezli, Latté & Kakao Bisküvili): 27.50 TL (2 Adet)

Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 g: 12.90 TL

Eti Çikolata Çeşitleri (Eti Koko 100 g, Fındıklı 100 g, Karamel Petito 95 g): 24.90 TL (4 Adet)

Eti 927 Fındıklı Çikolata 30 g: 9.90 TL

Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 g: 27.50 TL

Togo Nuga Karamelli Dolgulu Bar Çeşitleri 40 g (Çikolatalı, Mandalinalı, Mognol): 3.50 TL

Jox Yumuşak Şekerleme 10 g (Bubble Gum, Çikolata, Çilek): 2.00 TL (4 Adet)

Eti Petito Mini Sütlü Çikolata 32 g: 12.50 TL

Bolu A101'in bu haftaki kataloğunda yer alan indirimler, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, motosiklet sahiplerinden çocuklara kadar geniş bir yelpazede herkes için cazip seçenekler sunuyor.