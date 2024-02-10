Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı

Vali Aslan, çocukların sünnet sevincine katıldı

Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 13 çocuk, sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı. Vali Selçuk Aslan, çocukların sevincine ortak olarak sünnet cemiyetine katıldı ve devletin sevgiyle yetiştirdiği evlatların mutluluğunu paylaştı.



Devletin sevgisine emanet çocuklar sünnet heyecanı yaşadı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, çocukların sünnet cemiyetine katılarak sevinçlerini paylaştı. Devletin sevgisine emanet edilen 13 çocuk, sünnet olmanın heyecanını yaşarken, Vali Aslan da onların yanında yer aldı.



Vali Aslan: "Çocuklarımız başımızın tacı"

Sünnet töreninde çocukların kirvesi olan Vali Aslan, çocukların mutluluğunu gözlerindeki tebessümden okuduğunu belirterek, "Devletimizin sevgisine emanet edilmiş evlatlarımız başımızın tacıdır. İnşallah bu mutlulukları daim olur ve onların yüzlerindeki tebessüm hiç eksik olmaz" dedi.



Çocuklar, TOGG ile şehir turu attı

Sünnet töreninin ardından çocuklar, süslenen yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un da yer aldığı konvoy ile şehir turu attı. Çocuklar, sünnet sevincini şehirdeki turlarıyla taçlandırdılar.