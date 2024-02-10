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Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı

Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri'nde kalan 13 çocuk, sünnet töreniyle mutluluğa adım attı. Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen törende çocuklar, devletin sevgisini ve desteğini hissettiler. Sonrasında TOGG'un da yer aldığı konvoyla şehir turu atıldı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı mask
Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı
Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı
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Vali Aslan, çocukların sünnet sevincine katıldı 

Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 13 çocuk, sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı. Vali Selçuk Aslan, çocukların sevincine ortak olarak sünnet cemiyetine katıldı ve devletin sevgiyle yetiştirdiği evlatların mutluluğunu paylaştı.

 

Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı


Devletin sevgisine emanet çocuklar sünnet heyecanı yaşadı 

Düzce Valisi Selçuk Aslan, çocukların sünnet cemiyetine katılarak sevinçlerini paylaştı. Devletin sevgisine emanet edilen 13 çocuk, sünnet olmanın heyecanını yaşarken, Vali Aslan da onların yanında yer aldı. 

Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı


Vali Aslan: "Çocuklarımız başımızın tacı" 

Sünnet töreninde çocukların kirvesi olan Vali Aslan, çocukların mutluluğunu gözlerindeki tebessümden okuduğunu belirterek, "Devletimizin sevgisine emanet edilmiş evlatlarımız başımızın tacıdır. İnşallah bu mutlulukları daim olur ve onların yüzlerindeki tebessüm hiç eksik olmaz" dedi. 

Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı


Çocuklar, TOGG ile şehir turu attı 

Sünnet töreninin ardından çocuklar, süslenen yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un da yer aldığı konvoy ile şehir turu attı. Çocuklar, sünnet sevincini şehirdeki turlarıyla taçlandırdılar. 

Sünnet töreninde Vali Aslan'dan anlamlı destek: Çocukların mutluluğu paylaşıldı

# düzce, çocuk

10 Şub 2024 - 15:59 Düzce- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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