Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!

Düzce'de kavşak kazası: 3 yaralı
Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde meydana gelen kavşak kazasında midibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına ve kaza sonrası yaşananlara bir göz atalım.
Kavşak çarpışması
Nusrettin Mahallesi'ndeki Nusrettin Cami kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Oktay D. idaresindeki midibüs ile Gökhan M. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü Oktay D. ve yanındaki yolcu Hacı D. ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M. yaralandı.
Hızlı müdahale: Sağlık ve güvenlik ekipleri seferber oldu
Kazayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.
Kaza sonrası trafik normalleşti: İnceleme başlatıldı
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.