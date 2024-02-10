Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!

Düzce'de kavşak kazası: 3 yaralı

Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde meydana gelen kavşak kazasında midibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına ve kaza sonrası yaşananlara bir göz atalım.



Kavşak çarpışması

Nusrettin Mahallesi'ndeki Nusrettin Cami kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Oktay D. idaresindeki midibüs ile Gökhan M. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü Oktay D. ve yanındaki yolcu Hacı D. ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M. yaralandı.



Hızlı müdahale: Sağlık ve güvenlik ekipleri seferber oldu

Kazayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.



Kaza sonrası trafik normalleşti: İnceleme başlatıldı

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.