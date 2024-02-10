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Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!

Düzce'de Nusrettin Mahallesi'nde kavşak kazası: Midibüs ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı var. Sağlık ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastanelere sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı! mask
Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!
Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!
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Düzce'de kavşak kazası: 3 yaralı 

Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde meydana gelen kavşak kazasında midibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına ve kaza sonrası yaşananlara bir göz atalım. 

Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!


Kavşak çarpışması 

Nusrettin Mahallesi'ndeki Nusrettin Cami kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Oktay D. idaresindeki midibüs ile Gökhan M. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü Oktay D. ve yanındaki yolcu Hacı D. ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M. yaralandı. 

Düzce'de Nusrettin mahallesi kavşağında 3 kişi yaralandı!


Hızlı müdahale: Sağlık ve güvenlik ekipleri seferber oldu 

Kazayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. 


Kaza sonrası trafik normalleşti: İnceleme başlatıldı 

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. 

# düzce, polis, kaza, trafik, otomobil

10 Şub 2024 - 16:21 Düzce- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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