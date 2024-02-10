Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak!

Şap aşılama kampanyası başlıyor: 57 Bin 480 hayvana aşı yapılacak
Düzce'de büyükbaş hayvanlara yönelik düzenlenen şap aşılama kampanyası kapsamında 57 bin 480 adet büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kampanyanın detaylarını paylaştı.
ilkbahar dönemi aşılaması planlanıyor
Müdür Uzun, şap aşılama kampanyasıyla birlikte Kurban Bayramı öncesinde ilkbahar dönemindeki büyükbaş hayvanların aşılanarak sıkıntısız bir bayram geçirilmesinin planlandığını belirtti. Kampanyanın amacı, hayvan hastalıklarıyla mücadele ederek hayvancılığın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
Ekonomik etkileri: Şap hastalığı ve verim kayıpları
Uzun, şap hastalığının ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, hastalığın ölümlere ve verim kayıplarına yol açtığını vurguladı. Bu nedenle, çiftçilerin hayvanlarını şap hastalığına karşı aşılatmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.
Aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecek
Şap aşılama kampanyasıyla ilgili olarak çiftçilere ceza uyarısında bulunan Uzun, aşı yapılmayan hayvanlara nakil izni verilmeyeceğini ve ayrıca buzağı desteklemeleri için de aynı şartın arandığını ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.