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Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak!

Düzce'de hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele kapsamında "Baskın Şap Aşılama Kampanyası" başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un açıklamalarıyla detayları öğrenelim.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak! mask
Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak!
Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak!
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Şap aşılama kampanyası başlıyor: 57 Bin 480 hayvana aşı yapılacak 

Düzce'de büyükbaş hayvanlara yönelik düzenlenen şap aşılama kampanyası kapsamında 57 bin 480 adet büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kampanyanın detaylarını paylaştı. 

Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak!


ilkbahar dönemi aşılaması planlanıyor 

Müdür Uzun, şap aşılama kampanyasıyla birlikte Kurban Bayramı öncesinde ilkbahar dönemindeki büyükbaş hayvanların aşılanarak sıkıntısız bir bayram geçirilmesinin planlandığını belirtti. Kampanyanın amacı, hayvan hastalıklarıyla mücadele ederek hayvancılığın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak. 

Düzce'de şap hastalığına karşı tedbir: 57 Bin 480 büyükbaş hayvana aşı uygulanacak!


Ekonomik etkileri: Şap hastalığı ve verim kayıpları 

Uzun, şap hastalığının ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, hastalığın ölümlere ve verim kayıplarına yol açtığını vurguladı. Bu nedenle, çiftçilerin hayvanlarını şap hastalığına karşı aşılatmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. 


Aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecek 

Şap aşılama kampanyasıyla ilgili olarak çiftçilere ceza uyarısında bulunan Uzun, aşı yapılmayan hayvanlara nakil izni verilmeyeceğini ve ayrıca buzağı desteklemeleri için de aynı şartın arandığını ifade etti. 

# düzce, orman, tarım

10 Şub 2024 - 16:27 Düzce- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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