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Sosyal hizmetlerde yeni adımlar: Düzce Üniversitesi ile iş birliği toplantısı heyecanı!

Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasındaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir toplantı düzenlendi. İş birliği potansiyelini artırmak ve mevcut projelerde yaşanan zorlukları ele almak için gerçekleşen bu toplantı, ilgi çekici gelişmelere sahne oldu.

Rahmiye Beydili
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Sosyal hizmetlerde yeni adımlar: Düzce Üniversitesi ile iş birliği toplantısı heyecanı! mask
Sosyal hizmetlerde yeni adımlar: Düzce Üniversitesi ile iş birliği toplantısı heyecanı!
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Yeni iş birlikleri ve tanışma toplantısı: Rektörler ve müdürler buluştu 

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen programa, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç gibi önemli isimlerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür vekili Sezgin Küçüktepe ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şule Çeviker Ay da katıldı. Toplantı, yeni iş birlikleri kurulması ve mevcut sorunların çözümü için bir araya gelen akademisyenler ve yöneticileri buluşturdu. 

Sosyal hizmetlerde yeni adımlar: Düzce Üniversitesi ile iş birliği toplantısı heyecanı!


İş birliği potansiyelini artırma 

Toplantıda, Eğitim Fakültesi ile İl Müdürlüğü arasında çocuk hakları kongresi düzenlenmesi, yaşlı bakımı becerilerinin işsiz kadınlara istihdam sağlayacak projeler, evde bakım verenlere yönelik eğitimler gibi birçok önemli konu ele alındı. Ayrıca, protokollerle desteklenen çözüm odaklı çalışmaların hızlandırılması ve koordinasyonun sağlanması için öneriler sunuldu. 
 
# eğitim, çocuk, aile

10 Şub 2024 - 16:54 Düzce- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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