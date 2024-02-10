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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginin ardından Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı ve gençlikle buluştu. Yoğun ilgi ve coşkuyla karşılandı.

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret
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Zonguldak’ta Siyasi Hareketlilik
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir siyasi gündemle Zonguldak şehrini onurlandırdı. Gerçekleştirdiği mitingin ardından, kentteki politik ve sosyal nabzı tutmak üzere Zonguldak Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu önemli ziyaret, Erdoğan'ın şehirdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yerel yönetimlerle olan bağını güçlü tuttuğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret

Liderden Belediye Başkanlarına Destek
Miting meydanında halka hitap eden Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı ve yerel yönetimlerin öneminin altını çizdi. Mitingin ardından yapılan belediye ziyaretinde, Başkan Ömer Selim Alan ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bu etkileşim, yerel ve ulusal yönetim arasındaki iş birliğinin önemini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret

Yoğun Güvenlik ve Coşkulu Karşılama
Erdoğan’ın Zonguldak ziyareti, güzergah boyunca vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle renklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gibi önemli isimlerin eşlik ettiği ziyaret, şehrin sosyal ve politik hayatında bir milat olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret

Gençlikle Buluşma ve Hatıra Fotoğrafı
Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu buluşma, gençlerle olan güçlü bağın ve genç neslin politikada oynadığı role dair önemli bir mesaj veriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a önemli ziyaret

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10 Şub 2024 - 17:54 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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