İki araç peş peşe takla attı!

Kontrol Kaybı ve Şarampole Uçuş

Edinilen bilgilere göre, olay Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlı rampasında gerçekleşti. İlk olarak, S.D. yönetimindeki 67 DU 643 plakalı araç, yola dökülen yağ sebebiyle kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole uçtu. Bu kaza, bölgede büyük şaşkınlık yarattı.

Peş Peşe Gelen İkinci Kaza

İlk kazanın şokunu yaşayan bölge sakinleri ve yol kullanıcıları, beklenmedik bir şekilde ikinci bir kaza haberiyle daha sarsıldı. Ö.Y. idaresindeki 67 ABV 798 plakalı Opel marka araç da, aynı sebepten dolayı yolda hakimiyetini kaybetti. Araç, takla atarak şarampole düştü. Her iki kazada da araç sürücüleri ve yolcular, büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu.

Hızlı Müdahale ve Önlemler

Kazaların ardından, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekipleri, benzer kazaların önüne geçmek için yola kum serperek tedbirlerini artırdı. Araçlar, çekici yardımıyla enkazdan hızla kaldırıldı.

Kaza, karayollarında güvenliğin önemini ve beklenmedik durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Sürücüler, özellikle yağışlı ve kaygan yollarda daha dikkatli olmaya çağrıldı.