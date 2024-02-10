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İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği

Zonguldak'ta, Türkiye Sakatlar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle, ihtiyaç sahibi engellilere yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım töreni, yerel toplulukta büyük yankı uyandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği mask
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Sponsorlukla Sağlanan Destek: 15 Tekerlekli Sandalye

Özel bir şirketin sponsorluğunda Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'ne bağışlanan 15 adet tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende, engellilere destek olmanın önemi vurgulanırken, sponsor firma tarafından davetlilere yönelik sıcak bir pizza ikramı da gerçekleştirildi.

Engelli Bireylere Ulaşan Yardım Eli

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, yapılan bağışlar ve destekler hakkında konuştu. Şirin, Zonguldak'ta engelli bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak için uzun yıllardır devam eden çabaların bugün de meyvesini verdiğini belirtti. Ayrıca, şehrin duyarlı esnaflarından alınan desteklerle engelli bireylerin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Toplumsal Desteğin Artması Gerek

Başkan Şirin, 15 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyacı karşılamada yeterli olmadığını, şu anda 50'nin üzerinde talebin bulunduğunu dile getirdi. Toplumun tüm kesimlerine, iş adamlarına, kamu kurumlarına ve hayırseverlere daha fazla destek olma çağrısında bulundu.

# başkan, zonguldak

10 Şub 2024 - 18:03 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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