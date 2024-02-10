İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği

Sponsorlukla Sağlanan Destek: 15 Tekerlekli Sandalye
Özel bir şirketin sponsorluğunda Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'ne bağışlanan 15 adet tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende, engellilere destek olmanın önemi vurgulanırken, sponsor firma tarafından davetlilere yönelik sıcak bir pizza ikramı da gerçekleştirildi.
Engelli Bireylere Ulaşan Yardım Eli
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, yapılan bağışlar ve destekler hakkında konuştu. Şirin, Zonguldak'ta engelli bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak için uzun yıllardır devam eden çabaların bugün de meyvesini verdiğini belirtti. Ayrıca, şehrin duyarlı esnaflarından alınan desteklerle engelli bireylerin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Toplumsal Desteğin Artması Gerek
Başkan Şirin, 15 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyacı karşılamada yeterli olmadığını, şu anda 50'nin üzerinde talebin bulunduğunu dile getirdi. Toplumun tüm kesimlerine, iş adamlarına, kamu kurumlarına ve hayırseverlere daha fazla destek olma çağrısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.