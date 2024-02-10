Türkiye'nin ilk tamamen ahşap köprüsü yapımına başlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, doğal afetlerin izlerini silecek bir yeniliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gören Devrek-Yedigöller yol güzergahındaki köprünün yerine, Türkiye'de bir ilk olacak tamamen ahşaptan yapılmış bir köprü inşa edilecek. Bu proje, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, ahşap kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla da dikkat çekiyor.

Ahşap Köprünün Önemi ve Hedefleri

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun açıklamalarına göre, bu özel proje, Yedigöller bölgesine her yıl 100 ila 200 bin arasında ziyaretçi çeken bir geçiş noktasında hayata geçirilecek. Ahşap köprünün, ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermeden, sürdürülebilir ormancılık hizmetlerini destekleyerek ekonomik ve kalıcı bir çözüm sunması hedefleniyor. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Kapsamlı Planlama ve Katılımcılar

Projenin planlama çalışmalarına, Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu başta olmak üzere, İnşaat İkmal Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Uzun, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz ile birlikte Dirgine İşletme Müdürlüğü'nden ve diğer ilgili birimlerden birçok teknik personel katıldı. Ekip, 2023 yılında Dirgine İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yeni yol çalışmalarını da yerinde inceledi.