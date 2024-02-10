- Asayiş

Ruhsatsız maden ocaklarına operasyon

Zonguldak, son zamanlarda jandarma ekiplerinin dikkatini çeken kaçak madencilik faaliyetleriyle gündeme geldi. Bu faaliyetler, doğa üzerindeki olumsuz etkileri ve güvenlik riskleri nedeniyle büyük endişe yaratıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Ruhsatsız maden ocaklarına operasyon mask
Ruhsatsız maden ocaklarına operasyon
Ruhsatsız maden ocaklarına operasyon
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Kaçak Madencilikle Mücadelede Büyük Adım

Operasyon, Kilimli ilçesinde, biri sahipli iki tanesi sahipsiz olmak üzere, toplam üç ruhsatsız maden ocağının tespit edilmesiyle başladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin de desteğiyle, söz konusu ocaklar, çevre güvenliği ve doğal yaşamın korunması amacıyla imha edildi. Bu eylem, yasa dışı madencilik faaliyetlerine karşı sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ruhsatsız maden ocaklarına operasyon

Ele Geçirilen Malzemeler Ormana Teslim Edildi

Operasyon sırasında, maden ocaklarında kullanılan 1 adet vinç ve 30 metre uzunluğunda ray gibi önemli ekipmanlar ele geçirildi. Bu ekipmanlar, maden ocaklarının orman sınırları içinde bulunması sebebiyle, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu adım, doğal kaynakların korunması ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguluyor.Ruhsatsız maden ocaklarına operasyon

Yasa Dışı Madencilikle Mücadele Devam Ediyor

Zonguldak'ta yapılan bu operasyon, yasa dışı madencilikle mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi. Jandarma ve TTK ekiplerinin ortak çalışması, hem çevre koruma hem de kamu güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor. Bu tür operasyonlar, kaçak madencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması açısından hayati öneme sahip.

# orman, zonguldak

10 Şub 2024 - 18:15 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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