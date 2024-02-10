- Gündem

Otoyolda tır dorsesi krizi

Düzce, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan ve trafiği tamamen durma noktasına getiren beklenmedik bir olaya sahne oldu. Seyir halindeki bir tırın dorsesinin aniden yolu kapaması, bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bu durum, özellikle sıcak havada yolda kalan sürücüler için zorlu anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Otoyolda tır dorsesi krizi mask
Otoyolda tır dorsesi krizi
Otoyolda tır dorsesi krizi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yoğun Çaba Sonuç Verdi: Yol Tekrar Trafiğe Açıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, olaya hızla müdahale etti. İlk olarak trafik, dorsenin kaldırılma çalışmaları sırasında tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Ancak durumun çözümü için daha radikal bir adım atıldı ve vinç yardımıyla dorse bulunduğu yerden kaldırıldı. Bu zorlu süreç, trafik ekiplerinin yoğun çabası sayesinde başarıyla tamamlandı ve Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Otoyolda tır dorsesi krizi

Sıcak Havada Bekleyiş: Sürücülerin Zorlu Anları

Yolun kapalı olması nedeniyle, birçok araç sürücüsü sıcak havada araçlarından inerek yolun açılmasını beklemek zorunda kaldı. Bu durum, özellikle uzun yolculuklar yapmakta olan sürücüler için ekstra bir yorgunluk ve stres kaynağı oldu. Trafik ekiplerinin çalışmaları sırasında sürücülerin sabrı ve anlayışı, olumsuz durumun üstesinden gelinmesinde önemli bir faktör olarak öne çıktı.

Otoyolda tır dorsesi krizi

Trafik Akışı Normale Döndü

Düzce'de yaşanan tır dorsesi krizi, trafik ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle başarıyla çözüldü. Olay, otoyol güvenliği ve acil durumlara müdahale konularında dikkat çeken bir örnek teşkil etti. Sürücülerin sabırlı bekleyişi ve trafik ekiplerinin yoğun çabası sayesinde, trafik akışı kısa sürede normale döndü ve otoyol kullanıcıları yolculuklarına devam edebildi.Otoyolda tır dorsesi krizi

# düzce, ankara, araç, trafik

10 Şub 2024 - 18:34 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL