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Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti setinden paylaştığı göz alıcı fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Kıvılcım' karakteriyle parlayan Alasya, başarısını kanıtlıyor.

Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı mask
Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı
Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı
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Ekrana Damga Vuran Performans: Evrim Alasya ve Kızılcık Şerbeti

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Dizinin başarısında önemli bir pay sahibi olan Evrim Alasya, 'Kıvılcım' karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

44 yaşındaki yetenekli oyuncu, set arkasından çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı, ve bu kareler kısa sürede dizi hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Set Arkası Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Evrim Alasya'nın paylaştığı fotoğraflar arasında, 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman ve 'Çimen' rolüyle Selin Türkmen'in de bulunduğu özel anlar dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Alasya'nın set arkasında çekilen samimi ve doğal kareleri, dizinin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Başarılı Kariyer Yolculuğu ve İlham Veren Performansı

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nde sergilediği başarılı performansıyla kariyerine yeni bir başarı ekledi. Alasya, dizi içindeki güçlü karakteri ve etkileyici oyunculuğu ile hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin takdirini kazanıyor.

Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Paylaştığı set arkası fotoğraflarıyla da diziye olan ilgiyi artıran Alasya, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Sırları: Setten Özel Anlar

Kızılcık Şerbeti'nin setinden paylaşılan bu özel fotoğraflar, dizinin arkasında yatan emeği ve ekip ruhunu da gözler önüne seriyor.

Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Oyuncuların birbirleriyle olan uyumu ve set atmosferinin sıcaklığı, diziye olan bağlılığı daha da artırıyor.


Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti setinden paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni toplayarak oyuncunun ve dizinin popülerliğini bir kez daha kanıtladı.

Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Alasya, başarılı oyunculuk kariyerine her geçen gün yeni bir başarı ekleyerek adından söz ettirmeye devam ediyor.

# Medya

10 Şub 2024 - 21:00 - Olay Entrika

Mahreç  Haber Merkezi

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