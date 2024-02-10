Kızılcık Şerbeti Setinden Göz Kamaştıran Kareler: Evrim Alasya Paylaştı

Ekrana Damga Vuran Performans: Evrim Alasya ve Kızılcık Şerbeti

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin başarısında önemli bir pay sahibi olan Evrim Alasya, 'Kıvılcım' karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

44 yaşındaki yetenekli oyuncu, set arkasından çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı, ve bu kareler kısa sürede dizi hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Set Arkası Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Evrim Alasya'nın paylaştığı fotoğraflar arasında, 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman ve 'Çimen' rolüyle Selin Türkmen'in de bulunduğu özel anlar dikkat çekiyor.

Alasya'nın set arkasında çekilen samimi ve doğal kareleri, dizinin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Başarılı Kariyer Yolculuğu ve İlham Veren Performansı

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nde sergilediği başarılı performansıyla kariyerine yeni bir başarı ekledi. Alasya, dizi içindeki güçlü karakteri ve etkileyici oyunculuğu ile hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin takdirini kazanıyor.

Paylaştığı set arkası fotoğraflarıyla da diziye olan ilgiyi artıran Alasya, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Sırları: Setten Özel Anlar

Kızılcık Şerbeti'nin setinden paylaşılan bu özel fotoğraflar, dizinin arkasında yatan emeği ve ekip ruhunu da gözler önüne seriyor.

Oyuncuların birbirleriyle olan uyumu ve set atmosferinin sıcaklığı, diziye olan bağlılığı daha da artırıyor.



Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti setinden paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni toplayarak oyuncunun ve dizinin popülerliğini bir kez daha kanıtladı.

Alasya, başarılı oyunculuk kariyerine her geçen gün yeni bir başarı ekleyerek adından söz ettirmeye devam ediyor.