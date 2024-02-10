İnci Taneleri Dizisinden Özür Açıklaması

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından biri olan "İnci Taneleri" dizisi, üçüncü bölümde yaşanan bir hata sebebiyle gündemde.

Ferdi Tayfur'un seslendirdiği "Hatıran Yeter" adlı şarkının söz ve müziğine dair yanlış bir bilgi verilmesi üzerine, dizinin yapım şirketi kamuoyundan özür diledi.

Yapım Şirketinden Özür Mesajı

Dizi, Ferdi Tayfur'un bir dönem seslendirdiği ve popüler hale getirdiği "Hatıran Yeter" şarkısını konu almış, ancak şarkının bestesinin de Tayfur'a aittiği yanlışlıkla ifade edilmişti.

Bu durum üzerine, dizinin yapım şirketi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir açıklama yaparak, yaşanan hatanın farkında olduklarını ve özür dilediklerini belirtti.

Açıklamada, "İnci Taneleri dizisinin üçüncü bölümünde, 'Hatıran Yeter' şarkısının hem sözlerinin hem de müziğinin Ferdi Tayfur'a aittiği yanlış bir şekilde ifade edilmiştir.

Bu yanlış bilgi için özür dileriz.Şarkının gerçek söz yazarı usta şair Ahmet Selçuk İlkan, bestecisi ise saygıdeğer Yılmaz Tatlıses'tir.

Bu büyük eseri bizlere kazandıran değerli sanatçılara saygılarımızı sunar, Yılmaz Tatlıses'i saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sanat Dünyasından Önemli Düzeltme

Bu yanlış bilgilendirmenin düzeltilmesi, özellikle müzik ve televizyon dünyasında büyük önem taşıyor.

Ferdi Tayfur, Ahmet Selçuk İlkan ve Yılmaz Tatlıses gibi isimler, Türk müzik tarihinde önemli yer tutan sanatçılar arasında yer alıyor. Yapım şirketinin hızlı bir şekilde özür dilemesi ve hatayı düzeltmesi, profesyonelliklerini ve sanata duydukları saygıyı gösteriyor.



"İnci Taneleri" dizisinin yapım şirketi, bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve sanat dünyasındaki değerli isimlere olan saygılarını ifade etmek adına kamuoyundan özür diledi.

Bu durum, medya ve sanat dünyasında doğruluk ve saygının önemini bir kez daha hatırlatıyor.