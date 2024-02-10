- Spor

Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 yenerek bu sezon 13. kez kalesini gole kapattı. Savunma performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor mask
Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor
Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Galatasaray, savunma hattındaki üstün performansını Başakşehir maçında bir kez daha kanıtladı. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Başakşehir'i ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak bu sezon ligde 13. kez kalesini gole kapama başarısını gösterdi. Bu başarı, Galatasaray'ın savunma gücünü ve stratejik disiplinini ön plana çıkardı.

Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor

Galatasaray'ın kaleyi kapatma sırrı

Galatasaray, bu sezon gösterdiği savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor ve son olarak Başakşehir maçlarında kalesini rakiplerine kapatarak, ligde en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Bu başarı, takımın hem savunma organizasyonunu hem de kaleci performansını öne çıkarıyor.

Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor

Liderlik yolunda emin adımlar

Süper Lig'de 25 hafta sonunda Galatasaray, sadece 14 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olma özelliğini taşıyor. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların liderlik yolunda ne kadar emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi. Galatasaray'ın savunmadaki bu üstün performansı, şampiyonluk yarışındaki iddiasını da güçlendiriyor. Takım, hem savunma gücünü koruyarak hem de hücum hattındaki etkinliğini artırarak başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor

Galatasaray'ın savunma stratejisi

Galatasaray'ın bu sezonki savunma başarısı, teknik heyetin stratejik planlaması ve oyuncuların sahadaki uygulaması ile mümkün oluyor. Takımın savunma disiplini, rakiplerin ataklarını etkisiz hale getirirken, kalesini de gol tehditlerine karşı koruyor. Sarı-kırmızılılar, bu başarıyı sürdürerek ligin sonuna kadar şampiyonluk mücadelesini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray Süper Lig'de gol yemiyor

 

# süper lig, galatasaray

10 Şub 2024 - 21:47 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL