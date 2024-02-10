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Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi

Erzurumspor FK, Altay ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, maç sonrası değerlendirmelerde bulunarak, deplasmanda alınan 1 puanın önemine vurgu yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi mask
Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi
Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında futbol sahalarında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Erzurumspor FK, zorlu deplasman maçında Altay ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşma, tarafların üstün çabalarına rağmen 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi

Kazanma arzusu ve mücadele ruhu

Hakan Kutlu, maça kazanma hedefiyle çıktıklarını belirterek, karşılarında son derece istekli ve enerjik bir Altay takımı bulduklarını vurguladı. Kutlu, "Karşımızda çok isteyen, çok koşan genç bir takım vardı. Ancak biz de sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden geleni yaptık," dedi.

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi

Gol pozisyonları ve kaçan fırsatlar

Erzurumspor FK'nın teknik direktörü, takımının gol pozisyonlarına girdiğini ve direkten dönen iki şanssız topa sahip olduklarını belirtti. Kutlu, "Üç-dört tane çok net pozisyonumuz vardı. Golü bulabilsek, maçın ilerleyen dakikaları bizim için çok daha kolay olabilirdi," ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi

Deplasmanda kazanılan 1 puanın önemi

Hakan Kutlu, özellikle genç ve dinamik takımlara karşı deplasmanda alınan bir puanın önemine dikkat çekti. Altay gibi takımlar karşısında deplasmanda alınan 1 puanın kötü bir sonuç olmadığını vurguladı. Kutlu, "Bu tip maçlarda golü bulamadıkça rakibin direnci artıyor. Ancak alınan 1 puan bizim için değerli," şeklinde konuştu.

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'dan Altay maçı değerlendirmesi

Adanaspor maçına odaklanma

Erzurumspor FK'nın tecrübeli teknik direktörü, şimdi gözlerini önlerindeki önemli Adanaspor maçına çevirdiklerini belirtti. Kutlu, "Şimdi önümüzde çok önemli bir Adanaspor maçı var. Bu maça güzel bir şekilde hazırlanıp, sahamızda galibiyetle ayrılmak istiyoruz," dedi.

# altay

10 Şub 2024 - 21:55 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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