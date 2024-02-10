Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den Erzurumspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde, İzmir temsilcisi Altay, sahasında Erzurumspor FK ile kozlarını paylaştı. Zorlu geçen 90 dakika sonunda taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşma sonrası Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, maçın analizini ve takımının performansını değerlendirdi.

Mücadele ruhu ve geleceğe dönük hedefler

Biçer, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. Oyuncularımın sahada sergilediği mücadele, kazanılan puandan bile kıymetli" ifadelerini kullandı. Altay'ın genç oyuncu kadrosunun, cesaret ve oyun anlayışıyla geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

Maçın kritik anları ve takım stratejisi

Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan telaşa değinen Biçer, "İlk 5-10 dakika içinde biraz telaşlıydık. Ancak verdiğimiz direkten dönen top ve yerleşim hatası sonrası, ikinci bölge savunmamızla doğru pozisyon alarak oyunu kontrol etmeye çalıştık" dedi. Hafta boyunca üzerinde çalıştıkları taktiklerin büyük oranda başarılı olduğunu vurgulayan Biçer, kazanılan duran toplar ve rakibin boş bıraktığı alanlardan faydalanma çabalarından bahsetti.

Geleceği inşa etme azmi

Altay'ın genç oyuncu kadrosunun, mücadeleci ruhu ve gelecek vizyonuyla dikkat çektiğini belirten Biçer, "Hedefimiz, bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek. Oyun kültürümüz ve yeni yapılanmamızla bu oyuncu grubunu geleceğe hazırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.