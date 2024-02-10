Trabzonsporlu yıldız İbrahim Yattara, şimdi Amatör Lig'in yıldızı olmaya hazırlanıyor

Trabzonspor’un efsanevi futbolcusu İbrahim Yattara, futbol kariyerine sürpriz bir hamleyle devam etme kararı aldı. Türkiye Süper Lig tarihinde iz bırakan Yattara, kariyerine Sivas'ta amatör bir kulüpte devam edecek.
İbrahim Yattara kimdir?
Yattara, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir isim. Hızı, tekniği ve rakipleriyle yaptığı müthiş düellolarla bilinen Gineli oyuncu, Trabzonspor taraftarlarının kalbinde özel bir yere sahip. Yıllar boyunca Süper Lig'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Yattara, şimdi amatör liglerin parlayan yıldızı olmaya hazırlanıyor.
İmranlıspor'un yeni transferi
Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor, Yattara gibi bir yıldızı kadrosuna katmanın heyecanını yaşıyor. Kulüp, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesinde Yattara'nın tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor.
Özel sözleşme
Gineli eski milli oyuncu ile play-off maçları için özel bir sözleşme imzalandı. Transfer, İstanbul'da düzenlenen törenle resmiyete kavuştu. İmranlıspor Kulübü Başkanı Adnan Avcı ve Kulüp Avukatı Enes Yüksel, bu önemli anın şahitleri arasındaydı.
Yattara'nın yeni rolü ve hedefleri
İbrahim Yattara, 18 Şubat'ta başlayacak olan play-off mücadelelerinde İmranlıspor forması giyecek. Takıma katılmak ve antrenmanlara başlamak üzere önümüzdeki günlerde İmranlı'ya gidecek olan Yattara, yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak.
Amatör ligde yeni macera
Amatör ligdeki bu yeni macerasıyla Yattara, hem futbolculuk kariyerine yeni bir soluk getirmeyi hem de İmranlıspor'un hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamayı amaçlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.