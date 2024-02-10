Survivor All Star 2024 Yarışmacılarının Haftalık Ücretleri Ağızları Açık Bıraktı!

Yüksek Rakamlarla Gündemde

Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve televizyon dünyasının en çok konuşulan yarışmalarından biri olan Survivor All Star, 2024 yılında da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ünlü isimlerin mücadele ettiği bu kıyasıya yarış, sadece parkur başarılarıyla değil, aynı zamanda yarışmacıların aldıkları haftalık ücretlerle de gündemde.

Ağızları Açık Bırakan Ücretler

Survivor All Star'da yarışan ünlülerin haftalık kazançları, adeta dudak uçuklatıyor. En dikkat çekici isimlerden Hakan Hatipoğlu ve Nefise Karatay 100 bin TL gibi rakamlarla zirvede yer alırken, Damla Can ve Yasin Obuz'un 90 bin TL aldığı bilgisi dikkatleri çekiyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ve kavgalar, programın reytinglerini artırırken, bu yüksek ücretlerin de merak konusu olmasına neden oluyor.

Gerilim Dolu Anlar

Programda yaşanan kavga ve gerilim dolu anlar, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Sunucu Acun Ilıcalı'nın dahi zaman zaman çileden çıktığı bu anlar, yarışmanın ne kadar çetin geçtiğinin bir göstergesi. Bu hafta içinde yaşanan bir kavganın ardından, yarışmacıların aldıkları ücretlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Survivor All Star'ın ne kadar büyük bir ilgi odağı olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Elveda Diyerek Ayrılanlar Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi gibi isimlerin yarışmaya veda etmesi, yarışmanın ne kadar zorlu geçtiğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Survivor All Star 2024, hem mücadeleleri hem de yarışmacıların aldıkları ücretlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

İsim İsim Ücretler

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendi

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar Saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL