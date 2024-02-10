Survivor All Star 2024 Yarışmacılarının Haftalık Ücretleri Ağızları Açık Bıraktı!

Yüksek Rakamlarla Gündemde
Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve televizyon dünyasının en çok konuşulan yarışmalarından biri olan Survivor All Star, 2024 yılında da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ünlü isimlerin mücadele ettiği bu kıyasıya yarış, sadece parkur başarılarıyla değil, aynı zamanda yarışmacıların aldıkları haftalık ücretlerle de gündemde.
Ağızları Açık Bırakan Ücretler
Survivor All Star'da yarışan ünlülerin haftalık kazançları, adeta dudak uçuklatıyor. En dikkat çekici isimlerden Hakan Hatipoğlu ve Nefise Karatay 100 bin TL gibi rakamlarla zirvede yer alırken, Damla Can ve Yasin Obuz'un 90 bin TL aldığı bilgisi dikkatleri çekiyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ve kavgalar, programın reytinglerini artırırken, bu yüksek ücretlerin de merak konusu olmasına neden oluyor.
Gerilim Dolu Anlar
Programda yaşanan kavga ve gerilim dolu anlar, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Sunucu Acun Ilıcalı'nın dahi zaman zaman çileden çıktığı bu anlar, yarışmanın ne kadar çetin geçtiğinin bir göstergesi. Bu hafta içinde yaşanan bir kavganın ardından, yarışmacıların aldıkları ücretlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Survivor All Star'ın ne kadar büyük bir ilgi odağı olduğu bir kez daha anlaşıldı.
Elveda Diyerek Ayrılanlar Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi gibi isimlerin yarışmaya veda etmesi, yarışmanın ne kadar zorlu geçtiğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Survivor All Star 2024, hem mücadeleleri hem de yarışmacıların aldıkları ücretlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
İsim İsim Ücretler
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendi
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar Saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.