Altay ve Erzurumspor arasında nefes kesen mücadele!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında Altay ile Erzurumspor FK, kozlarını paylaştı. Maç boyunca her iki takımın da gol bulma çabaları sonuçsuz kaldı, ancak oyunun kritik anları nefes kesti.

Erzurumspor'un beklenen golü gelmedi

20. dakikada Erzurumspor, sağ kanattan kazanılan serbest vuruşla tehlike yarattı. Mustafa Yumlu'nun uzak mesafeden indirdiği top, Orhan tarafından sol çaprazdan kaleye sert bir şutla gönderildi. Ancak bu şut, direğin hemen yanından dışarı çıkarak gole dönüşmedi.

Savunma mücadelesi ön plana çıktı

36. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği uzun taç atışı sonrası, Altay savunması topu uzaklaştıramadı. Bu anın ardından Mustafa Akbaş'ın çaprazdan gelen sert vuruşu, savunmaya çarparak kornere gitti.

Direkler Erzurumspor'un rakibi oldu

64. dakikada ve 85. dakikada yaşanan köşe vuruşları, Erzurumspor için umutları yeşerten anlardı. Her iki durumda da, Kuban ve Eren Tozlu'nun kafa vuruşları direklerle buluştu ve top oyun alanına geri döndü. Bu anlar, maçın en çarpıcı dakikaları arasında yer aldı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Burak Olcar, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter oldu.

Altay’ın kadrosu: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Caner Baycan (Erdem Özcan dk. 69), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir, Eren Erdoğan (Murat Uluç dk. 90+3) Mehmet Gündüz (Yusuf Tekin dk. 90), Nurettin Küçükdeniz (Enes Yetkin dk. 69)

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Caner Baycan (Erdem Özcan dk. 69), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir, Eren Erdoğan (Murat Uluç dk. 90+3) Mehmet Gündüz (Yusuf Tekin dk. 90), Nurettin Küçükdeniz (Enes Yetkin dk. 69)

Sarı kart gören isimler

Erzurumspor FK’dan sarı kart gören isimler Süleyman Koç ve Eren Tozlu oldu. Altay’da ise Kubat Altunbudak ve Murat Berkan Demir sarı kart gören isimler oldu.