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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu

Fenerbahçe, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Nefes kesen maçta sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza attı. 

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu mask
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında gerçekleşen heyecan dolu karşılaşma, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya getirdi. Mücadelenin başından sonuna kadar nefes kesen anlara sahne olan maç, spor severler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu

Kıyasıya rekabet

İlk setten itibaren sergilenen kıyasıya rekabet, maçın sonucunu belirleyecek her anın kritik öneme sahip olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu

Galatasaray ilk sette öne geçti

Maçın ilk seti, sarı-kırmızılı ekibin 27-29'luk üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu set, karşılaşmanın geri kalanında izleyeceğimiz mücadelenin sadece bir ön izlemesi gibiydi. İkinci sette, ev sahibi Fenerbahçe, 25-23'lük skorla galibiyet elde ederek setlerdeki durumu 1-1'e getirdi. Bu geri dönüş, Fenerbahçe'nin maçtaki kararlılığını ve mücadele ruhunu gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin direnişi

Üçüncü set, Galatasaray'ın 25-27'lik skoru ile sonuçlanarak, konuk ekibin setlerde 2-1 öne geçmesini sağladı. Ancak, dördüncü sette Fenerbahçe, sahadaki üstünlüğünü 25-18'lik skorla kanıtladı ve maçı final setine taşıdı.

Final setinde nefesler tutuldu

Karşılaşmanın son seti, tarafların birbirleriyle başa baş mücadelesine sahne oldu. Bu set, 15-13'lük skorla Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı ve sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 5 set sonunda kazanan belli oldu

Takım performansları

Bu karşılaşma, her iki takımın da sahadaki mücadele ruhu ve takım çalışmasının mükemmel bir örneğini sergiledi. Fenerbahçe'nin 18. galibiyetini elde etmesi, takımın ligdeki güçlü konumunu pekiştirdi. Galatasaray HDI Sigorta ise gösterdiği performansla takdir topladı.

# ev sahibi, galatasaray

10 Şub 2024 - 22:53 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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