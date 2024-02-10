Arda Güler'in o başarısı: Real Madrid'in Girona galibiyetinde öne çıktı!

Maçın kahramanları

Maçın ilk golü henüz 6. dakikada Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'dan geldi. İlk yarının ortalarına doğru sahneye çıkan İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 35. ve 54. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının skorunu daha da yükseltti. İkinci yarının başında Rodrygo, takımının dördüncü ve son golünü atarak Girona karşısında Real Madrid'in üstünlüğünü perçinledi.

Milli yıldız Arda Güler sahneye çıkıyor

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, maçın 77. dakikasında Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olarak Real Madrid formasıyla önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Sahaya adımını attığı andan itibaren enerjisiyle dikkat çeken Arda, takımına penaltı kazandırmasına rağmen bu fırsat golle sonuçlanmadı.

Real Madrid'in yenilmezlik serisi devam ediyor

Real Madrid, bu kritik galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı başarıyla dönen eflatun-beyazlılar, puanını 61'e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Girona ise bu mağlubiyetle 56 puanla ikinci sırada kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

Gelecek haftanın maçları

La Liga'nın bir sonraki haftasında, Real Madrid deplasmanda Vallecano ile karşılaşacak. Bu maç, liderlik yarışındaki dinamikleri daha da ilginç hale getirecek. Öte yandan, Girona ise zorlu bir deplasman maçında Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım için de bu hafta, zirve yarışında kritik öneme sahip olacak.