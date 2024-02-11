Şanlıurfaspor teknik direktörü Cihar Arslan’dan, Keçiörengücü maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında gerçekleşen heyecanlı maçta, Şanlıurfaspor evinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı mücadele etti. Maç, Şanlıurfaspor'un 1-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımın performansını değerlendirdi.

Mücadele ruhu öne çıktı

Cihat Arslan, maçın stresli ve baskılı bir atmosferde geçtiğini belirterek, takımının mücadele ruhundan memnun olduğunu ifade etti. "Mücadele ettik, savaştık" diyerek takımının sahadaki duruşunu özetleyen Arslan, oyuncuların performansını ve maçı kontrol altında tutma çabalarını takdir etti.

Sakatlık ve kadro sorunları

Maç sırasında yaşanan sakatlıklar ve kadro eksikliklerine de değinen Arslan, özellikle Harris'in sakatlanmasının takımın hamle yeteneğini olumsuz etkilediğini vurguladı. Yeni transferler ve eksik oyuncuların durumu, maç stratejisi üzerinde etkili oldu.

Gole yakın taraf bizdik

Maç boyunca üstün bir oyun sergilediklerini belirten Arslan, "Yani gole yakın taraf bizdik" ifadesiyle, takımın maçı kaybetmesine rağmen hücum yönünden etkili olduklarını dile getirdi. Rakip takımın kalecisinin hızlı oyuna başlaması sonucu hazırlıksız yakalandıklarını ve bu durumun mağlubiyete yol açtığını söyledi.

Geleceğe dair ümitli mesajlar

Arslan, takımın gösterdiği reaksiyon ve mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç oyuncuların performansını ve takıma katkılarını özellikle vurguladı. Yeni transferlerle birlikte takımın daha iyi sonuçlar elde edeceğine inancını belirtti ve "Ayıp bir şey yapmadık, mücadele ettik, savaştık" diyerek, mağlubiyete rağmen takımın moralinin yerinde olduğunu ve gelecek maçlara umutla baktıklarını ifade etti.