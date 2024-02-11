Şanlıurfaspor maçının ardından Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam'dan moral vurgusu

Trendyol 1. Lig'in heyecanı sürerken, 22. haftanın dikkat çeken maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu önemli galibiyet sonrası Ankara Keçiörengücü'nün başarılı teknik direktörü Tahsin Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Bu galibiyet büyük bir moral"
Takımının başında ilk maçına çıkan ve kritik bir 3 puan elde eden Tam, "Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu" diyerek duygularını paylaştı. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu maçta, öncelikli hedeflerinin gol yemeden oyunu sürdürmek olduğunu belirten Tam, bu stratejiyle maçtan galip ayrılacak fırsatlar yakaladıklarını ifade etti.
Stratejik oyun ve gelecek hedefler
Tam, uzun süredir galibiyet alamayan takımının bu zaferle birlikte moral bulduğunu ve öz güven kazandığını vurguladı. Rakibin özellikle maçın ikinci yarısında topa daha fazla sahip olmasına rağmen, Ankara Keçiörengücü'nün ciddi geçiş fırsatları yakaladığını söyledi. Pas oyununu daha da iyi yapabileceklerini belirten Tam, öncelikli hedeflerinin puan ya da puanlar almak olduğunu ve bunu başardıklarını dile getirdi.
Oyuncularına ve rakibe övgü
Tahsin Tam, galibiyetin ardından oyuncularının performansını övgüyle karşıladı ve "Oyuncularımın ayağına, yüreğine sağlık" diyerek takdirini ifade etti. Aynı zamanda rakip Şanlıurfaspor'a da bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.