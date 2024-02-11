Bolu vefat edenler.. 11 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Hüdayi AY
Yeniçağa ilçesi halkından Ünal Ay, Alpay Ay ve Nergis Akman’ ın babaları, Bolu Esnaflarından Yasin Ay’ ın dedelesi Emekli Ögretmen
Cenazesi Bugün Yeniçağa ilçesi camisinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Yeniçağa mezarlığına defnedilecektir
Nuriye ÇELİKBAŞ
Yuva köy halkından Bolu çimentı fabrikasından emekli merhum Mehmet ÇELİKBAŞ’IN eşi, Hatice Sezer, Erhan, Bayram ve Orhan ÇELİKBAŞ’IN anneleri :
Cenazesi bugün Merkez yuva Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.