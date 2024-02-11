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Bolu vefat edenler.. 11 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 11 Şubat 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 11 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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Hüdayi AY

Yeniçağa ilçesi halkından Ünal Ay, Alpay Ay ve Nergis Akman’ ın babaları, Bolu Esnaflarından Yasin Ay’ ın dedelesi Emekli Ögretmen

Cenazesi Bugün Yeniçağa ilçesi camisinde kılınacak  ikindi ve cenaze namazı  sonrası  Yeniçağa mezarlığına defnedilecektir

Nuriye ÇELİKBAŞ

Yuva köy halkından Bolu çimentı fabrikasından emekli merhum Mehmet ÇELİKBAŞ’IN eşi, Hatice Sezer, Erhan, Bayram ve Orhan ÇELİKBAŞ’IN anneleri  :

Cenazesi bugün Merkez yuva Köyü camiinde kılınacak öğle  ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
# emekli

11 Şub 2024 - 12:03 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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